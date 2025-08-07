Anuncian próxima reunión de Trump y Putin: Esto es lo que se sabe

Vídeos relacionados:

El Kremlin confirmó que se ha acordado una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un hecho que marcaría un hito en las relaciones bilaterales y, potencialmente, en el curso de la guerra en Ucrania.

La cumbre, que podría celebrarse la próxima semana, aún no tiene una fecha ni lugar confirmados oficialmente, aunque el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, indicó que ya se ha determinado un sitio “en principio”, y que el anuncio se hará más adelante, según reveló la agencia AP.

Según un reporte de la BBC, los Emiratos Árabes Unidos figuran entre las sedes más probables para el encuentro.

Un acercamiento bilateral que excluye a Ucrania

La reunión, solicitada por iniciativa estadounidense según Moscú, sería la primera entre ambos mandatarios desde que Trump regresó al poder este año, y se produce en medio de crecientes tensiones globales por la guerra en Ucrania.

“Por sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar una reunión bilateral al más alto nivel en los próximos días”, declaró Ushakov en rueda de prensa este jueves.

No obstante, descartó cualquier participación del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en esta etapa, pese a que desde la Casa Blanca se ha insinuado la posibilidad de un formato trilateral para abordar la guerra.

“Proponemos, en primer lugar, centrarnos en la preparación de una reunión bilateral con Trump, y consideramos que es muy importante que esta reunión sea exitosa y productiva”, añadió el funcionario ruso.

De momento, Trump no ha confirmado públicamente el encuentro, y solo se limitó a calificar de "reunión muy productiva" la cita entre su enviado especial, Steve Witkoff, y el presidente ruso.

“Mi Enviado Especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso, Vladimir Putin. ¡Se lograron grandes avances! Posteriormente, informé a algunos de nuestros aliados europeos. Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en la red Truth Social.

Fuente: Captura de Truth Social

La postura de Trump y las tensiones diplomáticas

Trump, por su parte, ha reiterado en las últimas semanas su intención de buscar una solución rápida al conflicto.

“No lo considero un gran avance... llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Miles de jóvenes están muriendo... Estoy aquí para acabar con esto de una vez”, declaró el miércoles en una comparecencia ante la prensa en Washington, según recoge la BBC.

El presidente afirmó, tras llegar a la Casa Blanca, pondría fin a la guerra en un solo día, algo que en la práctica fue imposible.

Witkoff se ha reunido cuatro veces con Putin sin lograr avances concretos en las negociaciones de paz hasta ahora. do vago en sus declaraciones, afirmando únicamente que ambas partes intercambiaron “señales” positivas.

¿Una reunión sin Kiev ni Europa?

El enfoque bilateral de esta cumbre ha generado inquietud en Kiev y las capitales europeas, dado que una negociación entre Trump y Putin sin la participación de Ucrania podría modificar los equilibrios diplomáticos en la región.

El presidente Zelensky ha expresado su disposición a participar en una reunión y ha solicitado que Europa sea parte del proceso.

En un mensaje publicado en la red social X, escribió: “Ucrania no tiene miedo de las reuniones y espera el mismo enfoque valiente del lado ruso”.

En la misma línea, Zelensky recalcó este jueves en Telegram que las prioridades para una reunión deben ser claras: “La primera es detener las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar un alto el fuego. La segunda es un formato para los líderes que permita que la reunión contribuya a una paz verdaderamente duradera”.

Rusia se niega a ceder

Pese a los intentos de negociación, las condiciones impuestas por Moscú siguen siendo inaceptables para Ucrania y sus aliados occidentales. Entre las exigencias del Kremlin están:

-Que Ucrania se declare país neutral y renuncie a unirse a la OTAN.

-La reducción drástica de su ejército.

-El reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y sobre las regiones ocupadas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia.

-La retirada total de las tropas ucranianas de esas zonas.

-El levantamiento de todas las sanciones internacionales contra Rusia.

Estas demandas han sido rechazadas reiteradamente tanto por Kiev como por sus aliados, que consideran inaceptable cualquier acuerdo que consolide territorialmente los avances militares rusos.

El plazo de Trump y las sanciones

El viernes vence el plazo que impuso Trump al Kremlin para detener los ataques sobre Ucrania o enfrentar nuevas sanciones.

En este contexto, Estados Unidos aprobó el martes un paquete adicional de ayuda militar a Ucrania por valor de 200 millones de dólares, incluyendo apoyo para la producción de drones.

Además, Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% a las importaciones de la India, en represalia por la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Si se concreta, esta será la primera cumbre entre líderes de EE.UU. y Rusia desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en 2021.