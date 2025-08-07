Cubanos arremeten contra la UNE por homenaje a Fidel Castro en medio de apagones

Vídeos relacionados:

Una publicación de la Unión Eléctrica (UNE) en Facebook desató una ola de indignación entre los cubanos, cuando la compañía eléctrica intentó rendir homenaje a Fidel Castro en medio de la actual crisis energética.

El mensaje, acompañado por una cita de Miguel Díaz-Canel que llama a “pensar en Fidel y sus ideas” como forma de perpetuar su presencia, fue recibido como una provocación por los internautas. Decenas de usuarios que viven a diario las consecuencias de los apagones prolongados en Cuba dejaron comentarios a la UNE.

“Muchachos, limítense a dar cuentas de megawatts, termoeléctricas y parques solares. Los cubanos no queremos saber nada de Fidel, ni Díaz-Canel ni el partido ni nada de eso. Son los que nos tuvieron y tienen viviendo en la miseria. Están en el poder por la sencilla razón de que no los podemos sacar de ahí”, escribió un usuario, reflejando el hartazgo colectivo.

Otros fueron más directos: “Yo me cago en él, su descendencia y en todos ustedes”.

También hubo quien felicitó al actual gobernante por su frase: “Con muy buen criterio Diazca, excelente, cuando los cubanos no tengan luz que piensen mucho en Fidel Castro (en él y en todos sus antepasados femeninos) eso al menos servirá de consuelo tras varias horas de apagón".

El malestar con la empresa estatal va más allá de la falta de suministro eléctrico. Muchos cubanos sienten que la publicación de la UNE se burla de la situación en el país.

“Después de más de 24 horas sin corriente y ver esto solo me queda decir que me res... en ustedes”, comentó un usuario.

“Lo que necesitamos es electricidad. Estamos hasta la coronilla de estos apagones y la poca comida que compramos a altos precios se nos echa a perder”, añadió otra persona, reflejando una realidad cotidiana marcada por la escasez y la frustración.

Algunos señalaron la desconexión entre el discurso oficial y la realidad: “De la luz y eso hablamos después”, ironizó un joven. “Será alimentar el genuino sentimiento de perpetuar los desastres energéticos”, comentó otro con sarcasmo.

Varios también cuestionaron el uso del legado de Fidel Castro para justificar la situación actual. “Es el precursor de la miseria en Cuba”, escribió un internauta.

Otros acusaron al Gobierno de perpetuar los apagones y la desigualdad: “Claro, como piensan en Fidel, es lógico que tengan al pueblo sin electricidad”.

La UNE, lejos de ofrecer explicaciones técnicas o soluciones concretas, ha optado por el silencio, dejando que el pueblo hable por sí solo en los comentarios: crudos, reales y cargados de impotencia.

