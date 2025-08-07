"Hay personas que viven oliendo la peste a heces fecales": Joven denuncia insalubridad y abandono en calles en Cuba

Una cubana denunció en redes sociales las condiciones de abandono e insalubridad que enfrentan zonas rurales en Cuba, donde, según su testimonio, los residentes conviven a diario con aguas negras, calles destruidas y basura acumulada.

“Cuba no es un paraíso del todo”, comienza diciendo la usuaria @yaneisycanta_98 en un video publicado en TikTok, donde expone las condiciones precarias de una calle de tierra con aguas estancadas que, afirma, son “agua de fosa”.

En su testimonio, la joven relata que “más allá de sus playas y de sus lindos hoteles, hay personas que viven oliendo la peste a heces fecales”. Denuncia que “así están todas las calles, rotas y destruidas”, que no se puede tomar un transporte porque “vas a sentir que te vas a caer en todo momento”, y lamenta que “lo más lindo es que nadie hace nada”.

El video ha generado múltiples reacciones. “Que tristeza. Pero es la dura realidad”, comentó un usuario. Otros coincidieron en la gravedad de la situación: “Hace mucho tiempo dejó de ser ese ‘paraíso’”, o señalaron que “es una realidad muy triste”. Incluso comparaciones con Venezuela o zonas deterioradas de EE.UU. surgieron en los comentarios.

“Esto es solo un poco de lo que te estoy enseñando”, advierte la autora del video, quien muestra cómo las fosas siguen desbordadas, las calles sin pavimentar y llenas de pestilencia. “Siempre remiendan y remiendan pero nunca hacen un trabajo bien hecho”, critica.

Problema nacional y sin soluciones efectivas

Lo denunciado por @yaneisycanta_98 se suma a múltiples reportes similares difundidos en los últimos meses. En días previos fue noticia el vertimiento de basura sobre las vías férreas del país compromete la seguridad vial y sanitaria. Las obras de drenaje están obstruidas y los trabajadores operan entre montañas de desechos peligrosos.

Otra denuncia reciente en Matanzas mostró cómo la basura “se va adueñando de los lugares más lindos” de la provincia, como la Vía Blanca y parques frente al mar. Vecinos afirman que se ven obligados a quemar desechos ante la falta de recogida, una práctica peligrosa que ilustra la ausencia de gestión estatal.

En Cienfuegos, considerada históricamente como la ciudad más limpia del país, la basura ha comenzado a conquistar calles y espacios públicos, especialmente tras eventos como la feria de La Calzada. La crítica apunta tanto a la falta de recogida como a la escasa conciencia cívica y ausencia de control gubernamental.

Asimismo, en el Vedado habanero, vecinos denunciaron la proliferación de basureros y vertederos ilegales incluso cerca de hospitales, en plena temporada ciclónica, alertando de una posible crisis sanitaria mayor.

La acumulación de basura, fosas desbordadas y focos de insalubridad se han convertido en parte del paisaje cotidiano en muchas zonas del país, especialmente fuera de los circuitos turísticos. Las redes sociales, como en el caso de @yaneisycanta_98, se han convertido en el principal canal para visibilizar una realidad que, hasta ahora, no tiene respuesta institucional efectiva.

