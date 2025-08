“Mira lo que me costó la tarjeta Clásica”: Cubana denuncia agresión de anciano en cola de CADECA

Una influencer cubana identificada como Izygamer5 que fue agredida por un anciano en una cola para obtener la tarjeta Clásica, utilizada en Cuba para acceder a productos de alimentación y combustible en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Según explicó en su video, la joven acudió hace unos días a una oficina de CADECA (Casas de Cambio, S.A), y allí se produjo el altercado. “Había tremenda cola, pero la cajera me dice: ‘los de tarjeta Clásica no tienen que hacer cola. Es entrar y ya’”, relató.

Al intentar acceder directamente, como le indicaron, fue interceptada por un hombre mayor que le reclamó su lugar en la fila. “Me dice: ‘tú no vas a entrar, me toca a mí, estoy desde las cinco de la mañana’”, explicó la joven en su directa de TikTok.

Aunque intentó explicarle que tenía prioridad, el señor no aceptó su argumento y, de forma violenta, la golpeó con un bastón, causándole un visible hematoma en uno de sus ojos. “Me espantó un palo… miren cómo me ha dejado ese ojo”, mostró la joven, quitándose los filtros de la cámara para evidenciar la lesión.

La influencer confesó que no había hecho transmisiones en días anteriores para evitar mostrarse con el rostro herido, y aseguró que se ha visto obligada a usar gafas de sol de forma permanente desde el incidente.

“Yo no me podía virar y darle una galleta porque es una persona mayor”, añadió, lamentando que no pudiera actuar de otra manera ni llamar a la policía, dada la situación de vulnerabilidad del agresor.

Durante su relato, la joven también expresó su frustración por el estado general de las colas en Cuba y la creciente tensión social. “Las personas mayores están más violentas ya que las personas jóvenes en este país”, comentó.

Además, ironizó sobre lo que consideró una amarga recompensa: “Mira la gracia de lo que me costó la tarjeta Clásica. Ahora voy a ver quién va a ser el valiente que la va a recargar, porque yo no voy a recargar nada”.

¿Qué es la tarjeta Clásica y por qué genera tanta tensión?

La tarjeta Clásica es un producto financiero lanzado por el régimen cubano a través de las corporaciones estatales CIMEX y FINCIMEX, ambas controladas por el conglomerado militar GAESA.

Se trata de una tarjeta prepago recargable exclusivamente en dólares estadounidenses, diseñada para la compra de alimentos, productos de aseo, combustible y otros bienes en tiendas y servicentros estatales que operan en MLC.

Desde su lanzamiento en enero de 2024, el acceso a esta tarjeta ha estado marcado por largas colas, problemas logísticos y denuncias ciudadanas, como la que protagonizó la influencer Izygamer5.

Aunque se promociona con supuestos descuentos y beneficios, su uso está limitado a quienes tienen acceso a divisas extranjeras o remesas desde el exterior, lo que excluye a la mayoría de los cubanos que perciben sus ingresos en pesos cubanos (CUP).

Además, no permite la recarga en euros ni otras monedas extranjeras, y su saldo no es reembolsable en caso de salir del país. Solo puede extraerse dinero en CUP, lo que permite al régimen asegurarse el control del flujo de divisas sin comprometer la salida de dólares de la isla.

Recientemente, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la propaganda en redes sociales y medios oficiales para incentivar su uso, e incluso ha lanzado promociones por fechas como San Valentín.

Sin embargo, diversas voces desde el ámbito económico y social han alertado que este modelo de “dolarización parcial” solo profundiza las desigualdades sociales, al desplazar cada vez más productos básicos al circuito comercial en divisas y restringir las opciones de compra en moneda nacional.

Este contexto explica en parte el clima de tensión que se vive en las oficinas de CADECA, donde se tramitan estas tarjetas, y donde el conflicto narrado por la influencer no es un caso aislado, sino reflejo de una realidad social marcada por la escasez, la exclusión económica y la pérdida del valor del CUP como moneda funcional.