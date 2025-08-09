Regresó a Cuba para invertir y terminó sin casa, sin libertad y sin poder salir hasta 2030

Vídeos relacionados:
Lo que comenzó como un sueño de regreso a casa se convirtió en una pesadilla para Juan Carlos Hernández Mora, un cubano-alemán que dejó atrás 12 años de vida en Europa para invertir en la isla y terminar sus días cerca de sus raíces.
Hoy, a sus 52 años, vive con una condena de 12 años a cuestas, sin su hostal, sin su casa y con la prohibición de salir de Cuba hasta 2030, según un reportaje del periodista de Martí Noticias Mario J. Pentón.
Hernández Mora se repatrió en 2008, compró una casa colonial en el centro histórico de Trinidad y abrió un negocio turístico que le daba para vivir y ayudar a los necesitados. “Extrañaba mi país, mis costumbres… pensé que podía sobrevivir aquí”, contó a Martí Noticias.
Pero en 2019 todo cambió. Fue arrestado y un año después, en un juicio a puertas cerradas, condenado por proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico.
Afirma que las acusaciones son injustas y que todas las personas mencionadas en la causa eran adultas, sin coacción ni engaño. Tras la sentencia, el Estado confiscó su vivienda y reubicó a su familia en un modesto apartamento en las afueras de Trinidad.
Patrón de expropiaciones
La abogada y directora de Cubalex Laritza Diversent, en conversación con Pentón, denuncia que el régimen cubano utiliza el derecho penal como herramienta de control para apropiarse de inmuebles valiosos, sobre todo aquellos reformados para el turismo. “Hoy pueden invitarte a invertir; mañana te encarcelan y te lo quitan todo”, advirtió.
Lo más leído hoy:
Hernández Mora fue liberado bajo libertad condicional en 2024, pero su doble ciudadanía no le sirve para regresar a Alemania. “Solo quiero terminar mi condena y volver… Me arrepiento profundamente de haber regresado a Cuba”, dice con amargura.
El gobierno alemán confirmó que mantiene contacto y le brinda asistencia consular, pero evitó dar detalles. Mientras tanto, Hernández sigue atrapado en la isla, convertido en un ejemplo más del riesgo que corren quienes deciden regresar e invertir bajo el control de un Estado que no garantiza seguridad jurídica.
En 2021, el español Armando Unsain Bartolomé, un declarado defensor del régimen y propietario del hotel boutique La Colonial 1861 en La Habana, recibió una orden del Ministerio del Interior para abandonar la isla en 30 días o ser deportado.
Las autoridades lo acusaron de conducta violenta y de haber sido investigado por delitos graves, que él negó categóricamente. Pese a su afinidad política y su inversión en el sector turístico, tuvo que irse de Cuba denunciando una “injusticia” y un “destierro” arbitrario.
Más reciente es el caso del empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket, conocido como el “Costco cubano”. Detenido en 2024 bajo acusaciones de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos, su empresa fue intervenida por fuerzas militares y todos sus bienes confiscados.
Hoy, cumple más de un año en prisión preventiva y en junio protagonizó una huelga de hambre, denunciando un proceso judicial arbitrario y la fabricación de cargos en su contra.
Preguntas Frecuentes sobre Inversiones y Situación Legal en Cuba
¿Por qué Juan Carlos Hernández Mora está detenido en Cuba?
Juan Carlos Hernández Mora fue condenado a 12 años de prisión en Cuba por cargos de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico. El juicio fue a puertas cerradas y él sostiene que las acusaciones son injustas. Todo esto ocurrió después de que se repatriara a Cuba para invertir en un negocio turístico, lo que resultó en la confiscación de su propiedad y la prohibición de salir del país hasta 2030.
¿Cuál es el patrón de expropiaciones denunciado en Cuba?
El régimen cubano es acusado de usar el derecho penal para confiscar propiedades valiosas, especialmente las renovadas para el turismo. Según la abogada Laritza Diversent, esto ocurre frecuentemente cuando se invita a extranjeros o cubanos con doble ciudadanía a invertir en la isla, solo para encarcelarlos posteriormente y expropiar sus bienes.
¿Qué papel juega la doble ciudadanía de Juan Carlos Hernández Mora en su situación actual?
A pesar de tener ciudadanía alemana, Hernández Mora no puede regresar a Alemania debido a su condena en Cuba. La doble ciudadanía no le ha ofrecido protección ni capacidad de salir del país, y el gobierno alemán solo ha podido brindarle asistencia consular limitada.
¿Cómo afecta el caso de Juan Carlos Hernández Mora a otros inversionistas potenciales en Cuba?
El caso de Hernández Mora ilustra los riesgos de invertir en Cuba bajo un régimen que no garantiza seguridad jurídica. Su situación es un ejemplo de cómo el régimen cubano puede atraer inversiones extranjeras solo para luego encarcelar a los inversores y expropiar sus bienes, lo que desalienta a otros potenciales inversionistas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.