Estas son las empresas cubanas que operan bajo control militar, según documentos filtrados

Una reciente filtración de documentos internos del conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas) ha revelado en detalle la red empresarial controlada por los militares cubanos, que abarca sectores estratégicos como el turismo, el comercio, la construcción, el transporte, la banca y los servicios inmobiliarios, entre otros.

La investigación, publicada por la periodista Nora Gámez en El Nuevo Herald, expone cómo GAESA actúa como una estructura económica paralela al Estado, con decenas de empresas organizadas bajo distintas formas legales -desde empresas estatales hasta asociaciones económicas internacionales y mipymes-, muchas de las cuales operan fuera del radar público y sin transparencia.

Un entramado empresarial opaco y centralizado en los militares

Según los documentos obtenidos por el diario, entre ellos estados financieros internos y presentaciones corporativas, GAESA mantiene una red empresarial altamente diversificada, que opera de forma discreta dentro y fuera de Cuba.

En conjunto, estas empresas permiten a los militares controlar desde el turismo y las remesas hasta la importación de alimentos y la venta de petróleo.

El conglomerado incluye empresas estatales tradicionales, pero también entidades registradas en paraísos fiscales y nuevas mipymes, que legalmente podrían parecer privadas, pero están bajo control directo o indirecto del aparato militar.

Aunque algunas de estas compañías eran conocidas públicamente, muchas no habían sido identificadas previamente como parte de GAESA hasta la publicación de los documentos filtrados.

Tres tipos de empresas bajo GAESA

Los documentos clasifican las entidades en tres grupos: asociaciones económicas internacionales, empresas estatales y mipymes. A continuación, presentamos el listado con las empresas mencionadas:

1. Asociaciones Económicas Internacionales

Estas entidades operan bajo acuerdos con socios extranjeros, en modalidades mixtas o mediante contratos de servicios:

Monte Barreto: Empresa inmobiliaria dueña del complejo Miramar Trade Center en La Habana, en sociedad con Ceiba Investments Ltd., registrada en la Isla de Guernsey.

Azul Inmobiliaria: Administra condominios en conjunto con la empresa italiana BD International.

Logística Hotelera del Caribe (LHC): Con sede en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, abastece a hoteles en Cuba con alimentos y suministros.

2. Empresas estatales controladas por GAESA

Estas son entidades tradicionales del sector público que operan directamente bajo la estructura militar:

-Complejo de Museos Históricos Militares: gestiona sitios como el Museo de la Revolución y las fortalezas de El Morro y La Cabaña.

-Comercializadora de Aceite Ecasol: especializada en la venta de aceite de cocina.

-Empresa de Servicios Generales de la Marina: no se encontraron datos públicos disponibles.

-Dirección Integrada de Proyectos Mariel: administra proyectos de infraestructura en el Mariel.

-Empresa Inmobiliaria Almest: realiza inversiones hoteleras.

-Empresa TRD-Caribe: una de las principales cadenas de tiendas en moneda libremente convertible (MLC).

-Aerogaviota S.A.: aerolínea enfocada en el turismo nacional e internacional.

-Almacenes Universales S.A.: maneja operaciones logísticas, especialmente en el puerto del Mariel.

-Corporación Antex S.A.: contrata médicos y gestiona negocios en Angola.

-Cubagro S.A.: importadora/exportadora de productos agropecuarios.

-Exploración y Extracción de Petróleo y Gas S.A.: posiblemente vinculada a la antigua CUPET.

-Grupo de Turismo Gaviota S.A.: principal empresa turística del país, epicentro del sector hotelero en divisas.

-Inmobiliaria Caribe S.A.: ofrece alquileres en zonas privilegiadas de La Habana.

-Servicios Marítimos S.A.: su actividad se vincula a operaciones portuarias en el Mariel.

-Servicios Automotores S.A.: comercializa autos y repuestos.

-Servicios de Auditoría S.A.: con sede en Miramar, La Habana.

-Aries S.A.: opera la terminal de cruceros del puerto de La Habana.

-Tecnoimport: empresa importadora con historial de demandas internacionales.

-Cementos Moncada: nueva planta de cemento en Santiago de Cuba, anunciada como proyecto de inversión en 2021.

3. Mipymes vinculadas a GAESA

Aunque el gobierno cubano promueve las mipymes como parte de una “apertura económica”, estos documentos revelan que algunas funcionan bajo el paraguas de TRD Caribe, lo que implica su vinculación directa con GAESA:

-Agencia Importadora Caribe Surl (TRD).

-Publicitaria Grafo Caribe Surl (TRD).

Ambas están registradas como mipymes, pero forman parte del ecosistema de empresas comerciales vinculadas a las tiendas en MLC.

El caso CIMEX: Poder comercial en manos militares

Uno de los nombres que más destaca en los documentos es CIMEX, el mayor holding del conglomerado militar.

Esta corporación controla negocios en áreas clave de la economía: tiendas, bancos, estaciones de gasolina, empresas logísticas, cafeterías, inmobiliarias y hasta tecnológicas.

En 2020, CIMEX operaba 668 gasolineras en todo el país, y estaba compuesta por 41 empresas, según un informe interno citado por El Nuevo Herald.

Entre las empresas que figuran dentro de Cimex se encuentran:

-Cimex Mariel: productora de café Cubita y Caracolillo.

-Fincimex: gestiona remesas y tarjetas internacionales.

-Inmobiliaria Cimex S.A.

-Zelcom S.A.: zona franca cercana a La Habana.

-Residencial Tarará S.A.: dedicada al alquiler de propiedades.

-Aster S.A.: empresa tecnológica con presencia en redes sociales.

Además, la directora legal de Cimex, Mali Suris Valmaña, reveló en una declaración judicial que Cimex pertenece a Corporación CIMEX, S.A., registrada en Panamá, lo que confirma el uso de estructuras offshore para manejar activos estatales fuera del escrutinio nacional e internacional.

Empresas sancionadas… y otras que aún no

GAESA y varias de sus empresas -como Cimex, Fincimex y Gaviota- están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por su vínculo con las Fuerzas Armadas y su papel en la represión del pueblo cubano.

Sin embargo, otras empresas mencionadas en los documentos aún no están sancionadas, lo que podría permitirles seguir operando con relativa libertad en el extranjero o a través de intermediarios.

La filtración de estos documentos confirma que la economía cubana está profundamente militarizada, con decenas de empresas clave bajo el control directo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a través de GAESA.

Desde hoteles hasta gasolineras, pasando por inmobiliarias, aerolíneas, servicios financieros y exportaciones, los militares están al frente de la mayor parte del aparato productivo en Cuba.

Este modelo de control centralizado y opaco ha permitido que un grupo reducido concentre poder económico y político, mientras la mayoría de la población enfrenta una de las peores crisis humanitarias en décadas.

La existencia de mipymes “privadas” dentro del entramado militar y la operación de empresas en paraísos fiscales son evidencia de un sistema diseñado para blindar el control económico del régimen, incluso en medio de sanciones y colapso interno.

La investigación del Herald, basada en 22 documentos financieros internos filtrados de 2023 y 2024, reveló también que el ejército cubano tiene bajo su control más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, lo que representa más que las reservas internacionales de países como Panamá o Uruguay.