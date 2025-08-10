Un fallecido en trágico accidente en la Vía Blanca: Esto es lo que se sabe sobre lo ocurrido

Vídeos relacionados:

Este sábado, un accidente de tránsito en la Vía Blanca, a la altura del Puente del Itabo, en Habana del Este, provocó la muerte de un motorista, según reportes en redes sociales.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

El conductor implicado, presuntamente al mando de un camión que circulaba a gran velocidad, se dio a la fuga, precisó en redes el portal noticioso La Tijera.

El fallecido (Foto: La Tijera)

Según varios testigos, el hecho ocurrió entre las 8:00 y 9:00 de la noche, y no en la madrugada como se informó inicialmente. Aunque otras fuentes apuntan que podría haber sido incluso un poco más temprano.

Captura de Facebook/La Tijera

De acuerdo con vecinos y transeúntes, la víctima quedó tendida en el asfalto, cubierta con un nylon negro y rodeada de piedras y gajos de plantas, mientras agentes policiales y la Guardia Operativa aseguraban la escena.

Fuente: Facebook/La Tijera

Algunos testigos relatan que, cuando pasaron por el lugar más temprano, el accidente aún no había ocurrido, y que el tramo estaba en penumbra, con “tremenda oscuridad” y sin iluminación suficiente.

Otros aportaron detalles sobre lo hallado en el lugar: pertenencias personales, un sombrero de yarey, pomos de crema y artículos de niño.

Esto ha generado conjeturas sobre si la víctima viajaba acompañada o transportaba pertenencias de un menor. Sin embargo, tal detalle no se ha podido aclarar.

Testimonios encontrados y debate sobre responsabilidades

La indignación generalizada por la fuga del conductor se mezcla con opiniones divididas sobre las causas.

Una vecina señaló que “los camiones en este tiempo de verano tienen prohibido transitar por Vía Blanca, salvo autorización expresa”, y denunció que no siempre se hace cumplir la resolución correspondiente.

Otros, en cambio, sugirieron que el camionero pudo no haberse percatado del impacto, especialmente si la moto era eléctrica y no tenía luces traseras.

“Muchos de los que manejan motos eléctricas no saben nada de leyes de tránsito, muchísimos”, comentó una conductora habitual de la zona, aunque reconoció que el deber mínimo es detenerse y prestar auxilio.

Frente a esta postura, hubo respuestas de fuerte rechazo.

“Donde dejas al camionero que sabe que chocó y se dio a la fuga… lo dejó botado en la carretera sin vida, como si hubiese atropellado a un animal”, expresó otro testimonio.

El debate también evidenció el choque de percepciones entre choferes de vehículos pesados y motociclistas, con reproches mutuos sobre imprudencias.

El impacto humano y la indignación ciudadana

La noticia ha generado un fuerte malestar social, acompañado de mensajes de dolor y rabia.

“Esto es devastador… me destrozó ver cómo lo tenían tirado ahí”, relató una persona que pasó por el lugar poco después del hecho.

Varias voces exigieron que al responsable se le retire la licencia de por vida y que se envíe un mensaje contundente contra la creciente tendencia de “atropellar y darse a la fuga”.

La oscuridad, el mal estado de las carreteras, la ausencia de señales y el exceso de velocidad en la zona fueron señalados como factores que agravan el riesgo.

Para muchos, el hecho no solo refleja una tragedia individual, sino una combinación de negligencia, falta de control y deterioro de las condiciones viales.

“Siempre hay que socorrer”, afirmó un vecino, convencido de que no hay justificación para abandonar a una persona herida.

Las voces coinciden en que más allá de la sanción penal, el hecho debe abrir un debate sobre el respeto a las normas de tránsito, la responsabilidad de los conductores y la necesidad de reforzar la iluminación y señalización en tramos peligrosos.

Como advirtió una de las personas que comentó la noticia: “Hoy fue alguien que no conocemos… mañana podría ser un familiar nuestro”.