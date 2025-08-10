Crucero regresa a Miami con pasajero herido tras accidente en tobogán acuático

Vídeos relacionados:

El Icon of the Seas, buque insignia de Royal Caribbean con poco más de un año en servicio, interrumpió su itinerario y regresó este sábado a PortMiami después de que un pasajero resultara herido al romperse el vidrio acrílico de uno de sus toboganes acuáticos.

El accidente ocurrió en el parque acuático Category 6, específicamente en el tobogán Frightening Bolt, de caída vertical, informó Local 10.

Testigos grabaron videos donde se escucha a los presentes gritar después de que, en una curva del tobogán, el acrílico se agrietara y dejara un agujero mientras había personas dentro.

“Cuando el otro caballero bajó, lo cortó… y luego cayó vidrio y el agua se salió”, relató la pasajera Lillian Destefano.

“Nadie cayó al mar. ¡Gracias a Dios!”, añadió.

Royal Caribbean informó que el huésped lesionado recibió atención médica inmediata a bordo y que el tobogán fue clausurado mientras se lleva a cabo una investigación interna. La compañía confirmó que el daño se produjo en una sección de vidrio acrílico, aunque no detalló la magnitud de la rotura ni la gravedad de las lesiones.

El Icon of the Seas regresó a Miami de manera anticipada para garantizar la seguridad de los pasajeros y facilitar la evaluación técnica del tobogán. Royal Caribbean señaló que el resto de las atracciones acuáticas permanecerán abiertas, pero bajo supervisión reforzada.

Este es el primer incidente grave reportado en las atracciones acuáticas del Icon of the Seas desde su inauguración, y las autoridades marítimas podrían intervenir si la investigación determina fallos de diseño o mantenimiento.

