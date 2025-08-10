Voraz incendio consume almacén en Miami mientras había trabajadores dentro

Vídeos relacionados:

Un incendio de gran magnitud consumió este sábado por la tarde un almacén automotriz en Medley, condado de Miami-Dade, provocando el colapso parcial del techo mientras empleados se encontraban trabajando en el interior.

Todos fueron evacuados a salvo, según confirmó el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) a CBS News.

El siniestro comenzó alrededor de la 1:52 pm. en un local ubicado cerca de la cuadra 7500 de Northwest 82nd Place, donde se restauraban repuestos para el concesionario de autos usados HGreg.

A la llegada de los bomberos, el humo y las llamas eran visibles desde varios puntos de la ciudad, e incluso desde la autopista Palmetto.

Debido a la magnitud del fuego, la respuesta inicial se elevó de segunda a tercera alarma, movilizando a cerca de 40 unidades de rescate.

Los equipos utilizaron escaleras, espuma y chorros de agua para controlar las llamas. El colapso parcial del techo obligó a realizar ataques defensivos desde el exterior de la estructura.

Aunque no se reportaron heridos, la intensidad del fuego creció rápidamente debido a la presencia de motores, neumáticos y otras piezas automotrices en el interior.

Los comercios cercanos no resultaron afectados. Un camión de materiales peligrosos se incorporó a las labores pasadas las 8:20 pm. para continuar con las tareas de seguridad.

La causa del incendio permanece bajo investigación. MDFR señaló que un equipo especializado trabaja para determinar el origen del siniestro, que pudo tener como factor determinante la combustión de los materiales almacenados.

En fechas recientes, otro incendio de grandes proporciones consumió un almacén abandonado ubicado cerca de la Segunda Avenida del Noreste y la calle 78, en Miami, movilizando a múltiples unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad.

Los bomberos ingresaron inicialmente al edificio para realizar un ataque directo contra el fuego y llevar a cabo una búsqueda en el interior.

Tras confirmar que no había personas atrapadas, y debido al riesgo de colapso estructural, los equipos fueron evacuados del inmueble unos diez minutos después de su llegada.

El fuego, que se alimentó principalmente de grandes cantidades de madera almacenada en el lugar, fue controlado tras dos horas de labores intensas.

