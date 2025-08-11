Descubren cocaína oculta en latas de atún en el aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:

La Aduana General de la República de Cuba interceptó un intento de introducir cocaína en el país utilizando latas de atún y la estructura de una maleta como escondite.

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la institución, informó este lunes en X que el hallazgo se produjo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y fue posible gracias a la labor conjunta de la Aduana de Cuba y el Órgano Antidrogas.

“Persiste la intencionalidad de introducir drogas con métodos ingeniosos, descubiertos por la labor de la Aduana y el Órgano Antidrogas, escudo de la nación”, señaló el funcionario, sin ofrecer más detalles sobre la procedencia de la carga ni sobre personas detenidas en relación con el caso.

En las imágenes difundidas se observa una lata abierta con el contenido incautado y, junto a ella, otras nueve, aunque no se confirmó si todas contenían cocaína.

Las autoridades cubanas han advertido en múltiples ocasiones que el país mantiene una política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y refuerzan la vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras para impedir el ingreso de sustancias ilícitas.

En otro caso insólito, un pasajero fue arrestado con cocaína oculta en una figura de Eleguá, también en el principal aeropuerto de La Habana, evidenciando el uso de elementos religiosos como camuflaje para el tráfico de drogas.

Lo más leído hoy:

En otro operativo, se detectaron drogas escondidas en duchas eléctricas y motores de agua, lo que confirma la diversidad de métodos empleados por los narcotraficantes para intentar burlar los controles aduaneros.

La vigilancia también permitió descubrir paquetes de narcóticos ocultos en el cuerpo de un hombre, un recurso extremadamente riesgoso que sigue siendo utilizado pese a los peligros para la salud y la alta probabilidad de detección.

En otro caso, las autoridades hallaron droga escondida en gominolas y cigarrillos, sumando un nuevo ejemplo de creatividad criminal en los intentos por introducir sustancias ilícitas en la isla.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba