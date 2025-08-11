Así amanece el precio del dólar este lunes en el mercado negro en Cuba

El dólar estadounidense se cotiza este lunes a 398 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Este valor es de un peso menos que en la jornada anterior, pero mantiene la divisa estadounidense en uno de sus niveles más altos de los últimos meses, reflejando la persistente depreciación del peso cubano frente a las monedas extranjeras.

El euro, por su parte, registra un precio de 445 CUP, mientras que el Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubica en 210 CUP. Estas cifras confirman la presión que enfrenta la economía cubana, marcada por una inflación sostenida, escasez de divisas y una creciente dolarización.

Estas tasas de cambio tienen un impacto directo en el costo de productos y servicios, especialmente aquellos vinculados al mercado negro o a importaciones informales.

Evolución de la tasa de cambio

El mercado informal de divisas en Cuba opera sin regulación estatal y se ha convertido en el principal referente para la mayoría de los ciudadanos, en un contexto donde la oferta oficial de dólares y euros es prácticamente inexistente.

Tasa de cambio informal en Cuba, lunes, 11 de agosto de 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 398 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

Equivalencia en pesos por billetes disponibles

Dólar (USD)

1 USD → 398 CUP

5 USD → 1 990 CUP

10 USD → 3 980 CUP

20 USD → 7 960 CUP

50 USD → 19 900 CUP

100 USD → 39 800 CUP

Euro (EUR)

1 EUR → 445 CUP

5 EUR → 2 225 CUP

10 EUR → 4 450 CUP

20 EUR → 8 900 CUP

50 EUR → 22 250 CUP

100 EUR → 44 500 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba