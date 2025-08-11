Así amanece el precio del dólar este lunes en el mercado negro en Cuba

Las divisas sufrieron ligeros movimientos en sus valores este fin de semana. El lunes comienza con cambios en esos precios en el mercado informal.

Lunes, 11 Agosto, 2025 - 07:45

Divisas en Cuba (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

El dólar estadounidense se cotiza este lunes a 398 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

Este valor es de un peso menos que en la jornada anterior, pero mantiene la divisa estadounidense en uno de sus niveles más altos de los últimos meses, reflejando la persistente depreciación del peso cubano frente a las monedas extranjeras.

El euro, por su parte, registra un precio de 445 CUP, mientras que el Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubica en 210 CUP. Estas cifras confirman la presión que enfrenta la economía cubana, marcada por una inflación sostenida, escasez de divisas y una creciente dolarización.

Estas tasas de cambio tienen un impacto directo en el costo de productos y servicios, especialmente aquellos vinculados al mercado negro o a importaciones informales.

Evolución de la tasa de cambio

El mercado informal de divisas en Cuba opera sin regulación estatal y se ha convertido en el principal referente para la mayoría de los ciudadanos, en un contexto donde la oferta oficial de dólares y euros es prácticamente inexistente.

Tasa de cambio informal en Cuba, lunes, 11 de agosto de 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 398 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 210 CUP

Equivalencia en pesos por billetes disponibles

Dólar (USD)

  • 1 USD → 398 CUP
  • 5 USD → 1 990 CUP
  • 10 USD → 3 980 CUP
  • 20 USD → 7 960 CUP
  • 50 USD → 19 900 CUP
  • 100 USD → 39 800 CUP

Euro (EUR)

  • 1 EUR → 445 CUP
  • 5 EUR → 2 225 CUP
  • 10 EUR → 4 450 CUP
  • 20 EUR → 8 900 CUP
  • 50 EUR → 22 250 CUP
  • 100 EUR → 44 500 CUP

Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba

¿Cuál es el precio del dólar en el mercado negro de Cuba al 11 de agosto de 2025?

El dólar estadounidense se cotiza a 398 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa de referencia publicada por el medio independiente elTOQUE.

¿Cuál es el impacto de la tasa de cambio informal en la economía cubana?

Las tasas de cambio en el mercado informal tienen un impacto directo en el costo de productos y servicios, especialmente aquellos vinculados al mercado negro o a importaciones informales. La economía cubana enfrenta una presión debido a la inflación sostenida, escasez de divisas y una creciente dolarización.

¿Por qué el mercado informal de divisas es tan relevante en Cuba?

El mercado informal de divisas en Cuba es relevante porque opera sin regulación estatal y se ha convertido en el principal referente para la mayoría de los ciudadanos, en un contexto donde la oferta oficial de dólares y euros es prácticamente inexistente.

¿Cómo se cotizan el euro y la MLC en el mercado informal cubano?

El euro se cotiza a 445 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubica en 210 CUP, según las tasas informales del 11 de agosto de 2025.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

