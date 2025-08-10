Subidón del dólar en Cuba: Implanta nuevo récord de venta en el mercado informal

El dólar sube de precio en Cuba y acaba la semana implantando un nuevo récord de venta.

Al amanecer de este domingo la moneda estadounidense se vendía en 399 CUP, justo en el umbral de los 400 pesos.

La cifra supone un aumento de dos unidades en relación con los 397 CUP que alcanzó el viernes.

Muchos anticipan que seguirá subiendo y incluso acortará distancias pronto con la moneda europea.

Evolución de la tasa de cambio

El aumento del dólar en el mercado informal cubano refleja ante todo la creciente depreciación del peso cubano y la falta de confianza en la moneda nacional.

Entre las principales causas de esta escalada están la escasez de divisas en los canales oficiales, la persistente inflación, la disminución de la producción interna y la alta demanda de dólares para importaciones privadas, viajes y ahorro.

Esta subida impacta directamente en el poder adquisitivo de la población, encareciendo productos básicos y servicios que dependen de importaciones, y acentúa la desigualdad económica entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente de salarios en pesos.

El euro, por su parte, mantiene los 445 CUP que ha sostenido a lo largo de esta esta semana.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), que viene de una racha inestable y de continuas caídas, mantiene hoy los 210 CUP a que arribó ayer.

Tasa de cambio hoy 10/08/2025 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 399 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 10 de agosto:

1 USD = 399 CUP.

5 USD = 1 995 CUP.

10 USD = 3 990 CUP.

20 USD = 7 980 CUP.

50 USD = 19 950 CUP.

100 USD = 39 900 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 445 CUP.

5 EUR = 2,225 CUP.

10 EUR = 4,450 CUP.

20 EUR = 8,900 CUP.

50 EUR = 22,250 CUP.

100 EUR = 44,500 CUP.

200 EUR = 89,000 CUP.

500 EUR = 222,500 CUP

A mediados de julio el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció que en el segundo semestre de 2025 se implementará un nuevo “mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa”, como parte del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Según lo dado a conocer, el nuevo modelo incluirá la transformación del mercado cambiario oficial, la consolidación de esquemas de financiamiento y la supuesta redistribución más eficiente de las divisas generadas por las empresas estatales.

Mientras tanto, el mercado informal sigue marcando la pauta: el peso cubano vale cada vez menos y las remesas de los emigrados constituyen el principal sostén de millones de hogares en todo el país.