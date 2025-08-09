Hospital se pronuncia sobre falsa enfermera que intentó estafar en Holguín

Vídeos relacionados:
El Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín confirmó el arresto de una mujer que se hacía pasar por enfermera en sus instalaciones con el propósito de estafar.
“Aclaramos acerca de una ciudadana, que no es enfermera ni pertenece al sistema de salud, la misma se encontraba con un familiar ingresado en la sala de atención al grave, y durante esta situación personal intentó estafar a familiares presentes en el centro de información del hospital”, se lee en un post de Facebook de la institución.
“Gracias a la rápida actuación de trabajadores del centro, familiares y la policía, la persona fue detenida y en estos momentos permanece bajo investigación”, agrega el hospital que no se refirió a la naturaleza de la estafa.
“Reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la seguridad de pacientes y visitas; cualquier información oficial será comunicada por los canales del hospital”, concluyeron.
El caso, que combina lo grotesco con la tragedia y expone la profunda crisis de valores y controles en Cuba, trascendió este sábado a través del perfil oficialista Cazador Cazado
Lo más leído hoy:
La mujer, identificada como Belkis Bauzá, haciéndose pasar por enfermera intentaba alquilar camas de parto a cambio de dinero.
El post de este perfil anónimo generó una avalancha de reacciones, no solo por la audacia de la protagonista, sino por las múltiples interrogantes que dejó la versión oficial.
Muchas personas cuestionaron que parece improbable que una persona ajena al hospital pudiera sostener un negocio así sin la complicidad de trabajadores internos.
“No es posible que una persona sin cómplices dentro de la institución pueda hacer eso”, afirmó un internauta; a lo que otro añadió: “Claro que hay funcionarios también en este negocio, que lo investiguen bien y hallarán más cucarachas”.
El caso ha dejado al descubierto el deterioro de un sistema que por décadas se presentó como ejemplo mundial. Para muchos, es una prueba de que la “potencia médica” es hoy más un eslogan que una realidad. “Ya no hay salud pública gratuita”, lamentó un comentarista.
Preguntas frecuentes sobre el caso de la falsa enfermera en el Hospital de Holguín
¿Qué sucedió con la falsa enfermera en el Hospital de Holguín?
Una mujer fue arrestada por hacerse pasar por enfermera en el Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín, con la intención de estafar a familiares de pacientes alquilando camas de parto. La institución confirmó su detención y que se encuentra bajo investigación.
¿Cómo pudo llevar a cabo la estafa la falsa enfermera?
La mujer, identificada como Belkis Bauzá, se movía dentro del hospital como si fuera parte del personal, identificando camas disponibles y "vendiéndolas" a familias desesperadas por garantizar un espacio para sus partos. Existen sospechas de que pudo contar con la complicidad de trabajadores del hospital, ya que parece improbable que actuara sola.
¿Qué revela este caso sobre el sistema de salud cubano?
El caso ha dejado al descubierto el deterioro del sistema de salud cubano, que alguna vez fue considerado un ejemplo mundial. Para muchos, es una prueba de que la "potencia médica" es hoy más un eslogan que una realidad, con recursos que deberían ser gratuitos negociándose de manera clandestina.
¿Cuál ha sido la reacción de la población ante este caso?
El caso ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales, no solo por la audacia de la protagonista sino también por las múltiples interrogantes que dejó la versión oficial. Muchos ciudadanos han expresado su indignación, cuestionando la transparencia del caso y sugiriendo una posible complicidad interna en el hospital.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.