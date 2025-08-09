Hospital se pronuncia sobre falsa enfermera que intentó estafar en Holguín

Vídeos relacionados:

El Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín confirmó el arresto de una mujer que se hacía pasar por enfermera en sus instalaciones con el propósito de estafar.

“Aclaramos acerca de una ciudadana, que no es enfermera ni pertenece al sistema de salud, la misma se encontraba con un familiar ingresado en la sala de atención al grave, y durante esta situación personal intentó estafar a familiares presentes en el centro de información del hospital”, se lee en un post de Facebook de la institución.

“Gracias a la rápida actuación de trabajadores del centro, familiares y la policía, la persona fue detenida y en estos momentos permanece bajo investigación”, agrega el hospital que no se refirió a la naturaleza de la estafa.

“Reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la seguridad de pacientes y visitas; cualquier información oficial será comunicada por los canales del hospital”, concluyeron.

El caso, que combina lo grotesco con la tragedia y expone la profunda crisis de valores y controles en Cuba, trascendió este sábado a través del perfil oficialista Cazador Cazado

La mujer, identificada como Belkis Bauzá, haciéndose pasar por enfermera intentaba alquilar camas de parto a cambio de dinero.

El post de este perfil anónimo generó una avalancha de reacciones, no solo por la audacia de la protagonista, sino por las múltiples interrogantes que dejó la versión oficial.

Muchas personas cuestionaron que parece improbable que una persona ajena al hospital pudiera sostener un negocio así sin la complicidad de trabajadores internos.

“No es posible que una persona sin cómplices dentro de la institución pueda hacer eso”, afirmó un internauta; a lo que otro añadió: “Claro que hay funcionarios también en este negocio, que lo investiguen bien y hallarán más cucarachas”.

El caso ha dejado al descubierto el deterioro de un sistema que por décadas se presentó como ejemplo mundial. Para muchos, es una prueba de que la “potencia médica” es hoy más un eslogan que una realidad. “Ya no hay salud pública gratuita”, lamentó un comentarista.

