Accidente en carretera de Gibara deja varios heridos, incluida una menor de edad

Un accidente ocurrido este 10 de agosto de 2025 en la carretera de Gibara, en la provincia de Holguín, dejó varios lesionados, entre ellos una niña que resultó herida.

El siniestro tuvo lugar en el tramo de vía que conduce al poblado de Floro Pérez, cuando dos motocicletas impactaron contra un jeep (yipe), provocando que este último terminara volcado a un lado de la carretera.

Según testigos, el choque se produjo en circunstancias que aún no han sido precisadas por las autoridades, aunque la magnitud del impacto fue tal que el vehículo todoterreno perdió estabilidad y quedó sobre uno de sus costados. Acorde a la página de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’, las motocicletas implicadas también sufrieron daños considerables.

En el lugar se presentaron de inmediato vecinos y transeúntes para auxiliar a los heridos, mientras se esperaba la llegada de los servicios de emergencia. La menor de edad lesionada fue trasladada a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre el estado de salud de los demás involucrados.

Este hecho se suma a la larga lista de accidentes de tránsito que, con frecuencia, ocurren en las carreteras cubanas y que involucran, en muchos casos, a motociclistas y vehículos de transporte ligero.

En los últimos meses, la provincia de Holguín ha sido escenario de varios accidentes de tránsito de gravedad.

El pasado 27 de febrero, un almendrón y una camioneta colisionaron, dejando varios lesionados y provocando un gran despliegue de los servicios de emergencia.

El 29 de mayo, un accidente múltiple en una carretera holguinera involucró a varios vehículos y dejó varios heridos, generando gran preocupación en la población por la frecuencia de estos sucesos.

Más recientemente, el 13 de julio, el conductor de una rastra perdió la vida tras un choque en la provincia, hecho que volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de las carreteras en la región oriental.

Estos incidentes, sumados al ocurrido este 10 de agosto en Gibara, reflejan un patrón preocupante que exige mayor control vial, mejores condiciones en las vías y campañas efectivas de educación y prevención para reducir la siniestralidad.

