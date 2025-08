Exbombero cubano recuerda la tragedia en la Base de Supertanqueros de Matanzas: "El peor día de nuestras vidas"

Vídeos relacionados:

El exbombero cubano Juanky Yane revivió este miércoles en redes sociales uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del país, la explosión e incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, que cobró la vida de 17 personas.

A tres años del desastre que enlutó a decenas de familias, el testimonio conmovió a miles de cubanos y volvió a poner sobre la mesa las heridas abiertas de una tragedia marcada por el dolor, la improvisación y la falta de responsabilidades asumidas.

“Hace 3 años nací nuevamente. Dios me dio la oportunidad de seguir con los míos. Aún me duelen mis quemaduras, pero más me duele la pérdida de mis hermanos de fuego”, escribió Yane, acompañado de la etiqueta #BomberosPorSiempre.

El 5 de agosto de 2022, Juanky Yane, junto a sus compañeros Frank Lorenzo Acosta Ferrer, Josvel Pichs y Vladimir Zayas, emprendieron el viaje hacia la zona industrial de Matanzas, sin imaginar que esa madrugada quedaría marcada como “el peor día de nuestras vidas”.

“Recuerdo que cuando llegamos a los Supertanqueros era aterrador el panorama. Desde que llegamos estuvimos trabajando sin descanso hasta las 5 de la mañana, cuando ocurrió la explosión… perdí más que a un compañero, perdí a un hermano”, narró.

Yane fue uno de los lesionados que sobrevivió al infierno.

Durante su publicación recordó los gritos, las quemaduras, y la imagen de sus compañeros atendidos en el hospital, algunos luchando por sus vidas.

Aunque hoy está fuera del Cuerpo de Bomberos, asegura que su alma sigue vestida de uniforme y su corazón con las víctimas.

En paralelo al homenaje espontáneo de Yane, las autoridades de Matanzas realizaron un acto oficial en la plaza erigida como monumento en la Zona Industrial.

Con ofrendas florales, pase de lista, discursos y una exposición fotográfica titulada “Memorias de fuego”, recordaron a los 17 fallecidos, la mayoría jóvenes adolescentes que pasaban el Servicio Militar Obligatorio y fueron llevados a la zona roja del desastre sin experiencia en incendios de grandes proporciones.

Sin embargo, ni las banderas ni las cámaras han logrado borrar la indignación.

Familiares de los fallecidos —como la abuela de Leo Alejandro Doval Pérez de Prado, un joven recluta de solo 19 años y 15 días de entrenamiento— siguen exigiendo explicaciones.

“¿Quién va a asumir la responsabilidad de llevar a esos niños allí?”, preguntó la anciana, mientras abrazaba el retrato de su nieto.

El incendio fue atribuido al impacto de un rayo sobre un tanque con 40 mil galones de combustible de la refinería de Matanzas.

Pero las condiciones que facilitaron su propagación —falta de equipamiento, jóvenes sin formación expuestos al peligro, ausencia de protocolos y decisiones improvisadas— siguen sin esclarecerse públicamente.

El Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Partido Comunista, responsables directos de la operación y de enviar a esos jóvenes a primera línea, no han rendido cuentas.

El Ministerio de Energía y Minas anunció que la reconstrucción de los cuatro tanques destruidos avanza y que incluirá nuevas medidas de seguridad como domos geodésicos y sistemas de pararrayos.

Pero el proceso, previsto para culminar en 2026, no responde a la necesidad urgente de verdad, reparación y justicia para las víctimas y sus familias.

“Nunca serán olvidados. Al final, los que lloran están en casa; los demás te recuerdan y para otros solo eres historia”, concluyó Juanky Yane en su publicación.

