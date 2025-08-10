Empresa estatal ofrece revisión técnica gratuita de vehículos en Cuba por tiempo limitado

Vídeos relacionados:

La Empresa de Revisión Técnica Automotriz (ERTA) de Cuba anunció que, entre el 12 y el 16 de agosto de 2025, realizará diagnósticos gratuitos para todos los vehículos en las plantas de revisión técnica del país.

La medida, según el Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA), busca incentivar a los conductores a cumplir con este trámite obligatorio y reducir el número de autos que circulan con desperfectos técnicos.

Captura de pantalla Facebook / GEA - Cuba

El servicio estará disponible en las 15 plantas fijas y las cuatro móviles distribuidas en el territorio nacional. Los conductores podrán acudir directamente a las instalaciones o gestionar su cita a través del portal revisiontecnica.transnet.cu, implementado desde 2020 para agilizar los procesos y evitar aglomeraciones.

La revisión técnica —popularmente conocida como “somatón”— es obligatoria cada año para los vehículos de carga y pasajeros, y cada dos años para los del sector estatal. Según datos oficiales, el 4% de los accidentes de tránsito en Cuba se deben a fallos mecánicos, un factor que se suma al deterioro acumulado de las vías, reconocido recientemente por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

En años anteriores, el somatón ha estado marcado por irregularidades y casos de corrupción. En 2018, un escándalo en Villa Clara destapó una red de sobornos que permitía certificar vehículos en mal estado, derivando en la detención de varios trabajadores y funcionarios vinculados al proceso.

Lo más leído hoy:

Las autoridades insisten en que la actual campaña no solo pretende mejorar la seguridad vial, sino también reforzar el control sobre las inspecciones. “No dejarlo para después evita multas, garantiza la seguridad y, esta semana, no tendrá costo”, recalca la convocatoria de GEA.

El llamado llega en un contexto de creciente preocupación por la accidentalidad en la isla, donde, pese a la disminución de casos en 2024, recientes siniestros han vuelto a poner el tema en el centro del debate público.