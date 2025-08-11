"Desde que llegué estoy trabajando": La respuesta viral de una cubana en España a comentario xenófobo

La creadora cubana en TikTok @carmen03876, conocida como Carmendelis, publicó un video en el que responde a un comentario dejado en otra de sus publicaciones, en la que aparecía bailando, y que decía: “mientras la latina bailan en TikTok las españolas trabajan para que las latinas puedan cobrar su ayuda”.

“Llevo dos años aquí y desde que llegué estoy trabajando”, replicó la joven, asegurando que se iría de España “cuando yo quiera, no cuando nadie quiera que me vaya”. Explicó que llegó “siendo ciudadana española” por descendencia de su abuelo, quien emigró a Cuba “en un barco ilegal”, y remarcó: “No soy española porque no me considero española, soy cubana, besitos y cuídate”.

El video acumula más de 8,600 “me gusta” y 3,700 comentarios, donde se leen mensajes de apoyo como “Pues aquí estamos representando nuestra tierra” o “Amiga, representa tu tierra con fuerza y coraje”. También hubo quienes pidieron evitar enfrentamientos: “Siempre habrá gente sin escrúpulos, tanto en España como en cualquier otro país. Mejor haz buenas amistades”.

El comentario que originó su respuesta había sido publicado en un video anterior donde Carmendelis aparecía bailando, y fue retomado por ella en su nueva grabación.

En las últimas semanas, otros cubanos en España también han usado TikTok para responder a estereotipos y compartir experiencias. @el.profesor.cubano reflexionó sobre la libertad de elección en España frente al control estatal en Cuba, Walkys enumeró siete cosas que le sorprendieron al llegar, y Sairis Castillo celebró haber alquilado su primera vivienda en Gran Canaria tras emigrar sola.

Los cubanos en el extranjero enfrentan a menudo críticas por su acento o terminología, pero muchos se apoyan en sus raíces culturales para mantener su identidad y enfrentar los desafíos de la emigración.La experiencia migratoria refuerza la identidad cubana de muchos emigrantes, quienes defienden sus raíces a pesar de la adaptación a un nuevo entorno

