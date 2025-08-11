"Todo me ha salido mal”: Cubano busca amor en las mexicanas y la polémica estalla en redes

Un cubano que asistía a un concierto de la banda mexicana La Zenda Norteña en Estados Unidos se volvió viral en TikTok luego de confesar, en una breve entrevista, que estaba en busca de una mujer mexicana para “estabilidad” y “cosas buenas” en su vida, tras una serie de malas experiencias.

El encuentro fue grabado por el usuario @parceromn, entrevistador en Minnesota, quien comenzó preguntándole de dónde era. “De Cuba”, respondió el isleño, antes de revelar con una sonrisa que, como muchos de sus compatriotas en la zona, estaba “buscando mexicana”.

“Lo que estoy buscando es estabilidad, cosas buenas para mi vida, porque todo lo que me ha tocado han sido malas experiencias”, confesó el entrevistado, que se definió como un hombre fiel y “lo más tranquilo posible” cuando está en una relación. Y para conquistar a una soltera, dijo que le ofrece “paz, estabilidad y amor”.

Las declaraciones provocaron un aluvión de comentarios en la red social, mezclando bromas, advertencias y complicidad entre cubanos y mexicanas.

“Paz con un cubano, la que sabe y está con uno en paz no vas a estar”, escribió una usuaria entre risas. Otro apuntó que “él fue claro, busca estabilidad, en pocas palabras que lo mantenga”, mientras alguien más observó con suspicacia que “ese bolso dice que no está soltero y por eso agachó la cabeza cuando le preguntaron”.

Otros, en cambio, se lo tomaron con humor desde la experiencia: “Asere, somos un dolor de cabeza”, comentó un cubano, mientras otro remató: “Le ofrezco pazzzzz, nosotros somos otra cosa”.

Entre la burla y la sinceridad, la conversación dejó claro que, en el terreno del amor, los cubanos en el exterior no pierden la picardía, ni las ganas de conquistar, aunque las reacciones vengan en forma de carcajadas.

