¡De escándalo! Esto cuesta el enorme anillo de compromiso que regaló Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Vídeos relacionados:
Este 11 de agosto, Georgina Rodríguez sorprendió al mundo con la noticia que muchos esperaban desde hace nueve años: le dijo “sí, quiero” a Cristiano Ronaldo.
Pero lo que realmente dejó a millones con la boca abierta no fue solo la confirmación del compromiso, sino el impresionante anillo que el astro portugués colocó en la mano de su pareja.
El joyero Iñaki Torres dijo a la revista ¡Hola! España que se trata de una joya XL, un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, acompañado a ambos lados por dos diamantes más pequeños en forma de triángulos.
A su juicio, el exclusivo anillo tendría un valor de no menos de seis millones de euros, una cifra de escándalo que es toda una fortuna.
De acuerdo con el joyero se trata de una pieza única que recuerda a los que llevaba la actriz Liz Taylor, una joya imposible de encontrar en joyerías comunes, pues suele adquirirse únicamente en subastas o a través de grandes distribuidores de diamantes.
Con semejante declaración de amor y lujo, Cristiano Ronaldo no solo sella su historia junto a Georgina, sino que eleva el listón de los anillos de compromiso a un nivel difícil de superar.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?
El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez está valorado en no menos de seis millones de euros. Se trata de una joya única, con un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, y dos diamantes más pequeños en forma de triángulos.
¿Cómo fue anunciada la noticia del compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de una publicación en Instagram. La imagen mostraba la mano de Cristiano entrelazada con la de ella, luciendo el impresionante anillo de compromiso. Georgina acompañó la foto con el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".
¿Dónde se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en Madrid en una tienda Gucci, donde ella trabajaba como dependienta. Su relación comenzó en 2016 y desde entonces han formado una familia juntos.
¿Cómo es el estilo de vida de lujo de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutan de un estilo de vida lleno de lujo y exclusividad. La pareja suele compartir momentos de sus vacaciones en yates, villas privadas y destinos de alta gama. Además, Georgina ha lanzado su propia agencia inmobiliaria especializada en residencias exclusivas, demostrando su interés en el mundo del lujo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.