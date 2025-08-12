¡De escándalo! Esto cuesta el enorme anillo de compromiso que regaló Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Vídeos relacionados:

Este 11 de agosto, Georgina Rodríguez sorprendió al mundo con la noticia que muchos esperaban desde hace nueve años: le dijo “sí, quiero” a Cristiano Ronaldo.

Pero lo que realmente dejó a millones con la boca abierta no fue solo la confirmación del compromiso, sino el impresionante anillo que el astro portugués colocó en la mano de su pareja.

El joyero Iñaki Torres dijo a la revista ¡Hola! España que se trata de una joya XL, un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, acompañado a ambos lados por dos diamantes más pequeños en forma de triángulos.

A su juicio, el exclusivo anillo tendría un valor de no menos de seis millones de euros, una cifra de escándalo que es toda una fortuna.

De acuerdo con el joyero se trata de una pieza única que recuerda a los que llevaba la actriz Liz Taylor, una joya imposible de encontrar en joyerías comunes, pues suele adquirirse únicamente en subastas o a través de grandes distribuidores de diamantes.

Con semejante declaración de amor y lujo, Cristiano Ronaldo no solo sella su historia junto a Georgina, sino que eleva el listón de los anillos de compromiso a un nivel difícil de superar.

