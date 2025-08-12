Ferrante lo llama el más grande artista cubano y así reaccionó Bebeshito en redes

El productor musical Roberto Ferrante, CEO de Planet Records, encendió las redes sociales tras publicar un mensaje dirigido a Oniel Bebeshito, en el que lo califica como “el más grande artista cubano de todos los tiempos”, por encima de leyendas como Benny Moré y Celia Cruz.
La declaración llegó tras el concierto que el reguetonero ofreció el pasado sábado en el Kaseya Center de Miami, donde agotó todas las entradas y reunió a miles de seguidores. En una captura de chat de WhatsApp, Ferrante felicita al cantante por el éxito de la noche anterior y asegura que su grandeza supera a la de figuras históricas de la música cubana.
Junto a la imagen, el productor escribió un texto en español, italiano e inglés en el que anticipó la controversia que generaría: “Ya sé que ahora lloverán críticas, pero poco me importa. Siento la necesidad de decir públicamente lo que pienso de este artista mío: un poco rebelde, pero sin duda visionario e histórico”.
La publicación desató un aluvión de comentarios, muchos de ellos críticos con la comparación. Entre las reacciones más repetidas, usuarios pidieron respeto hacia las figuras históricas: “Qué falta de respeto a la carrera y la historia de Celia y el Benny” o “Bebeshito es muy bueno, pero Benny y Celia Cruz son palabras mayores”. Otros ironizaron: “Ni que fuera Michael Jackson” o “Comparar a Bebeshito con Celia y Benny es como comparar un jugo de sobre con un ron añejo de 50 años”.
Reacción de Bebeshito
En medio del debate, la atención se centró en cómo respondería el propio Bebeshito. El artista optó por no hacer declaraciones públicas ni publicaciones en sus redes, pero sí dejó un gesto que no pasó inadvertido: dio “me gusta” a la publicación de Ferrante en Instagram.
Ese único clic fue interpretado como una señal de respaldo y agradecimiento hacia su productor. Para algunos, es una forma de mostrar complicidad sin entrar de lleno en la polémica.
Mientras Ferrante sostiene su afirmación y el debate continúa (cargado de críticas), Bebeshito se mantiene en silencio, dejando que un solo “me gusta” sea su respuesta pública a una de las comparaciones más comentadas y polémicas de la música cubana en los últimos años.
