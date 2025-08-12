Quién es Roberto Ferrante, el productor que puso a Bebeshito por encima de Celia Cruz

El nombre de Roberto Ferrante ha acaparado titulares y encendido un intenso debate en redes sociales tras proclamar que Oniel Bebeshito es “el más grande artista cubano de todos los tiempos”, por encima de figuras históricas como Celia Cruz y Benny Moré.

La declaración, hecha en Instagram tras el multitudinario concierto de Bebeshito en el Kaseya Center de Miami, dividió a fanáticos y críticos, y puso en la mira a este veterano productor y empresario musical de origen italiano. Una afirmación así deja una pregunta inevitable: ¿quién es Roberto Ferrante para hacer tal declaración? Aquí repasamos su trayectoria y te contamos quién es el polémico productor.

De Nápoles al trono de la música latina

Nacido en 1965 en Nápoles, Ferrante estudió batería y piano en el conservatorio antes de sumergirse en la escena musical como productor en los años ochenta. Su primer éxito llegó con el sencillo Come On Closer de Pineapples, considerado por algunos pioneros del house como uno de los discos fundadores del género en Chicago.

En 1998 fundó Planet Records, un sello independiente que se propuso lanzar nuevos talentos y revitalizar la carrera de artistas consagrados. Con el tiempo, expandió su catálogo hacia la música latina, trabajando con nombres como Aventura, Gente de Zona, Prince Royce, Luis Enrique, Osmani García y Los Van Van.

Hoy, con oficinas en Miami, República Dominicana y La Habana, Planet Records es un actor clave en la música urbana latina y, en particular, en el reparto cubano, género en el que Ferrante ha apostado fuerte.

Un palmarés que impresiona

Ferrante ha acumulado 40 discos de platino y 44 de oro, además de múltiples nominaciones a los Premios Latin Grammy y Billboard. Ha colocado producciones suyas en las listas más importantes del mundo, superando las 300 semanas de presencia continua en el Billboard estadounidense.

Más allá de las cifras, se le reconoce por haber internacionalizado géneros que, hasta hace poco, se movían casi exclusivamente en circuitos locales. En los últimos años, su sello ha impulsado a figuras emergentes del reparto como Bebeshito y Charly & Johayron, llevándolos a escenarios internacionales.

La frase que encendió la polémica

El 11 de agosto, Ferrante escribió sobre Bebeshito: “Tú eres el más grande artista cubano de todos los tiempos: más grande que Benny Moré, más grande que Celia Cruz, el más grande de todos, del presente y del pasado”.

Captura de Instagram

Las reacciones no tardaron. Según cifras de Spotify, Celia Cruz tiene más de 6 millones de oyentes mensuales, mientras Bebeshito se acerca a los 600 mil. Para muchos, esa diferencia desmonta la comparación.

Algunos fans del reparto defendieron la visión de Ferrante, alegando que cada género tiene sus propios referentes y que Bebeshito ha logrado abrir puertas inéditas para los artistas cubanos en el mercado urbano. Otros, en cambio, lo acusaron de “faltar al respeto” a la historia musical de Cuba.

Captura de Instagram

No es su primera controversia

Ferrante ya había protagonizado roces con artistas cubanos independientes como Mamá Estoy Brillando, Mawell y Lex White, quienes han criticado el supuesto monopolio de Planet Records en el género urbano y defendido su éxito sin firmar con la compañía.

A pesar de las críticas, Ferrante mantiene su postura y asegura que su visión sobre Bebeshito se basa en lo que él considera “un artista visionario e histórico” capaz de marcar una era.

¿Estratega o provocador?

Con décadas en la industria, una red de contactos global y un olfato probado para detectar talento, Roberto Ferrante sabe cómo generar conversación en torno a sus artistas. Ya sea por convicción o por estrategia, su frase sobre Bebeshito ha puesto su nombre y el del cantante en el centro de la conversación musical cubana e internacional.

