La historia de amor más comentada del momento ya tiene capítulo nuevo: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Sí, después de casi diez años juntos, cinco hijos, una mudanza internacional tras otra y un reality en Netflix, la pareja ha decidido pasar por el altar. Y lo han anunciado con todo el estilo que les caracteriza: una foto de la mano de Georgina sobre una sábana blanca luciendo un anillo XXL de diamante ovalado que, según expertos, podría estar valorado en más de seis millones de euros. Si hay algo que les sobra, además de glamour, es capacidad para dar noticias que paralizan Instagram.

La historia comenzó en 2016 en la boutique de Gucci en Madrid donde Georgina trabajaba. Ella estaba a punto de salir, pero un cambio de turno hizo que el mismísimo Cristiano entrara en la tienda, acompañado de su hijo y algunos amigos. “Sentí cosquillas en el estómago”, ha contado ella. Él, por su parte, asegura que fue “amor a primera vista”. Desde entonces, pasaron de verse en fiestas y eventos a protagonizar paseos románticos en Disneyland París, siempre con fotógrafos listos para inmortalizar el inicio de este mediático romance tan seguido a lo largo de los últimos 9 años.

Desde aquel primer clic, la vida de ambos dio un vuelco. Georgina, que entonces viajaba en autobús desde su piso alquilado, comenzó a salir de trabajar y encontrarse con un Bugatti esperándola en la puerta. Cambió los turnos de tienda por alfombras rojas y viajes en jet privado, y Cristiano encontró en ella no solo a una pareja, sino a la madre de Alana Martina y Bella Esmeralda, y una figura clave en la crianza de Cristiano Jr., Eva y Mateo.

Claro que no todo ha sido glamour. La pareja vivió uno de sus momentos más duros en 2022 con la pérdida de uno de los mellizos que esperaban. Un golpe que, según ambos, los unió aún más. Georgina lo ha dicho sin rodeos: “Cristiano me animó a volver a disfrutar de la vida”. Y si algo han demostrado, es que juntos forman un equipo capaz de celebrar las grandes victorias y resistir las tormentas.

Ahora, con el “sí, quiero” en el horizonte, las especulaciones están al rojo vivo: ¿será una boda íntima o una superproducción con invitados de todos los rincones del planeta? Lo que sí parece seguro es que sus hijos tendrán un papel protagonista y que las redes sociales arderán con cada detalle. Porque si algo sabe hacer esta pareja, además de goles y looks virales, es convertir cualquier momento en un espectáculo global.

Así que, mientras esperamos más detalles del que ya muchos llaman “el enlace del año”, queda claro que lo suyo no fue un cuento de hadas al uso, sino una historia de amor a golpe de casualidades, viajes, disciplina… y mucho, mucho estilo. Y si empezaron con un “clic” en Gucci, quién sabe con qué van a sorprendernos en el gran día.

Preguntas frecuentes sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez