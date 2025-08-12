Vídeos relacionados:
La historia de amor más comentada del momento ya tiene capítulo nuevo: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Sí, después de casi diez años juntos, cinco hijos, una mudanza internacional tras otra y un reality en Netflix, la pareja ha decidido pasar por el altar. Y lo han anunciado con todo el estilo que les caracteriza: una foto de la mano de Georgina sobre una sábana blanca luciendo un anillo XXL de diamante ovalado que, según expertos, podría estar valorado en más de seis millones de euros. Si hay algo que les sobra, además de glamour, es capacidad para dar noticias que paralizan Instagram.
La historia comenzó en 2016 en la boutique de Gucci en Madrid donde Georgina trabajaba. Ella estaba a punto de salir, pero un cambio de turno hizo que el mismísimo Cristiano entrara en la tienda, acompañado de su hijo y algunos amigos. “Sentí cosquillas en el estómago”, ha contado ella. Él, por su parte, asegura que fue “amor a primera vista”. Desde entonces, pasaron de verse en fiestas y eventos a protagonizar paseos románticos en Disneyland París, siempre con fotógrafos listos para inmortalizar el inicio de este mediático romance tan seguido a lo largo de los últimos 9 años.
Desde aquel primer clic, la vida de ambos dio un vuelco. Georgina, que entonces viajaba en autobús desde su piso alquilado, comenzó a salir de trabajar y encontrarse con un Bugatti esperándola en la puerta. Cambió los turnos de tienda por alfombras rojas y viajes en jet privado, y Cristiano encontró en ella no solo a una pareja, sino a la madre de Alana Martina y Bella Esmeralda, y una figura clave en la crianza de Cristiano Jr., Eva y Mateo.
Claro que no todo ha sido glamour. La pareja vivió uno de sus momentos más duros en 2022 con la pérdida de uno de los mellizos que esperaban. Un golpe que, según ambos, los unió aún más. Georgina lo ha dicho sin rodeos: “Cristiano me animó a volver a disfrutar de la vida”. Y si algo han demostrado, es que juntos forman un equipo capaz de celebrar las grandes victorias y resistir las tormentas.
Ahora, con el “sí, quiero” en el horizonte, las especulaciones están al rojo vivo: ¿será una boda íntima o una superproducción con invitados de todos los rincones del planeta? Lo que sí parece seguro es que sus hijos tendrán un papel protagonista y que las redes sociales arderán con cada detalle. Porque si algo sabe hacer esta pareja, además de goles y looks virales, es convertir cualquier momento en un espectáculo global.
Así que, mientras esperamos más detalles del que ya muchos llaman “el enlace del año”, queda claro que lo suyo no fue un cuento de hadas al uso, sino una historia de amor a golpe de casualidades, viajes, disciplina… y mucho, mucho estilo. Y si empezaron con un “clic” en Gucci, quién sabe con qué van a sorprendernos en el gran día.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
¿Cuándo y dónde se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en la boutique de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba. Un cambio de turno fortuito permitió que se encontraran en la tienda, marcando el inicio de su historia de amor.
¿Cómo anunciaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez su compromiso?
La pareja anunció su compromiso a través de una publicación en Instagram, donde Georgina mostró un anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño y escribió "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", confirmando así el compromiso con Cristiano Ronaldo.
¿Cuánto vale el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?
El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez está valorado en más de seis millones de euros. Se trata de una pieza con un diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, flanqueado por dos diamantes más pequeños en forma de triángulos.
¿Cómo ha sido la vida de Georgina Rodríguez desde que conoció a Cristiano Ronaldo?
Desde que conoció a Cristiano Ronaldo, la vida de Georgina Rodríguez ha cambiado drásticamente. Pasó de trabajar en una tienda a viajar en jets privados y asistir a eventos de alfombra roja. Además, es madre de dos hijas con Cristiano y figura clave en la crianza de sus otros hijos.
¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Uno de los momentos más difíciles para la pareja fue la pérdida de uno de los mellizos que esperaban en 2022. Este doloroso evento los unió aún más, según han declarado ambos en varias ocasiones.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.