Piden ayuda para gastos fúnebres de joven padre cubano fallecido en EE.UU.

Vídeos relacionados:
Una campaña en la plataforma GoFundMe busca recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres de Osmanys Randich, un joven padre cubano de 33 años que murió en un trágico accidente automovilístico en Port Arthur, Texas.
La colecta, organizada por Greeis Álvarez, ha reunido hasta el momento 6,137 dólares de una meta de 12,000.
"Con profundo dolor y tristeza me duele anunciar el repentino fallecimiento de mi esposo Osmanys Randich… Les pido de favor de su ayuda para poder darle a mi esposo la despedida que él se merece", se lee en el texto.
La viuda del fallecido explicó que su esposo era la única fuente de ingresos de la familia y que se encuentra a cargo de una bebé de apenas cinco meses.
Según el reporte de msn, el accidente ocurrió la madrugada del domingo, alrededor de las 4:00 am, en la cuadra 2300 de Wignall Avenue.
El hombre conducía un Maserati cuando perdió el control del vehículo, el cual se salió de la carretera, cruzó una zanja profunda, volcó al menos dos veces y se estrelló contra un gran roble. Fue declarado muerto en el lugar.
Lo más leído hoy:
El Departamento de Policía de Port Arthur anunció una investigación de las circunstancias que rodearon el accidente.
Osmanys Danger -como también aparecía identificado- era originario de Santiago de Cuba y residía en Spring, Texas, según su perfil en Facebook.
Su esposa, Isabel Álvarez, también cubana, vive en Houston y estudió en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
La familia pide la solidaridad de la comunidad para sobrellevar este difícil momento y garantizar un sepelio digno para el joven padre.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de Osmanys Randich y su impacto en la comunidad cubana en EE.UU.
¿Qué ocurrió con Osmanys Randich en Port Arthur, Texas?
Osmanys Randich, un joven padre cubano, falleció en un accidente automovilístico en Port Arthur, Texas. Conducía un Maserati que perdió el control, volcó y se estrelló contra un árbol. Fue declarado muerto en el lugar.
¿Cuál es la situación económica de la familia de Osmanys Randich tras su fallecimiento?
Tras la muerte de Osmanys, su familia se encuentra en una situación económica difícil, ya que él era la única fuente de ingresos. Su esposa, Isabel Álvarez, quien está a cargo de una bebé de cinco meses, ha solicitado ayuda económica para los gastos fúnebres mediante una campaña en GoFundMe.
¿Cómo está reaccionando la comunidad cubana ante estas tragedias en Estados Unidos?
La comunidad cubana en Estados Unidos ha mostrado solidaridad y apoyo ante las tragedias recientes, organizando campañas de recaudación de fondos en plataformas como GoFundMe para asistir a las familias afectadas por accidentes y otras pérdidas repentinas. Estos esfuerzos reflejan la unión de la diáspora en momentos de necesidad.
¿Qué otros casos recientes de tragedias han afectado a la comunidad cubana en EE.UU.?
Además del caso de Osmanys Randich, han ocurrido otras tragedias como la muerte de Sheila Almenares en Texas y Yansay Delgado Fernández en Miami-Dade. Estas tragedias han desencadenado campañas de ayuda económica para cubrir gastos funerarios y apoyar a las familias en duelo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.