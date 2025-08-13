Piden ayuda para gastos fúnebres de joven padre cubano fallecido en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Una campaña en la plataforma GoFundMe busca recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres de Osmanys Randich, un joven padre cubano de 33 años que murió en un trágico accidente automovilístico en Port Arthur, Texas.

La colecta, organizada por Greeis Álvarez, ha reunido hasta el momento 6,137 dólares de una meta de 12,000.

"Con profundo dolor y tristeza me duele anunciar el repentino fallecimiento de mi esposo Osmanys Randich… Les pido de favor de su ayuda para poder darle a mi esposo la despedida que él se merece", se lee en el texto.

La viuda del fallecido explicó que su esposo era la única fuente de ingresos de la familia y que se encuentra a cargo de una bebé de apenas cinco meses.

Según el reporte de msn, el accidente ocurrió la madrugada del domingo, alrededor de las 4:00 am, en la cuadra 2300 de Wignall Avenue.

El hombre conducía un Maserati cuando perdió el control del vehículo, el cual se salió de la carretera, cruzó una zanja profunda, volcó al menos dos veces y se estrelló contra un gran roble. Fue declarado muerto en el lugar.

El Departamento de Policía de Port Arthur anunció una investigación de las circunstancias que rodearon el accidente.

Osmanys Danger -como también aparecía identificado- era originario de Santiago de Cuba y residía en Spring, Texas, según su perfil en Facebook.

Su esposa, Isabel Álvarez, también cubana, vive en Houston y estudió en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

La familia pide la solidaridad de la comunidad para sobrellevar este difícil momento y garantizar un sepelio digno para el joven padre.

