Motorista resulta herido tras chocar con un auto en La Habana

Un motorista resultó herido la mañana de este miércoles en un accidente ocurrido en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución.

Según informó el usuario Raumar Ramos en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", una camioneta impactó contra la motocicleta y el conductor de esta fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.

Las fotos compartidas muestran la moto prácticamente incrustada debajo del vehículo, que también sufrió daños visibles en su parte frontal.

Algunos comentarios apuntaron a que la moto bajaba por Paseo mientras la camioneta avanzaba por Calzada, y que el exceso de velocidad pudo influir en la magnitud del choque.

Las imágenes sugieren que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para arrastrar la moto varios metros hacia el interior de la calle 7ma.

Un padre de familia señaló que este tipo de camionetas tiene una columna del parabrisas especialmente ancha, lo que puede dificultar la visibilidad de las motocicletas.

"Hay que fijarse porque las motos se tapan con la columna y los motoristas muchas veces no tienen idea de eso y pasan por el frente confiados", comentó.

Internautas recuerdan que en esa intersección existe una señal de PARE, pero no semáforos, lo que podría haber contribuido al siniestro.

