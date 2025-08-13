Motorista resulta herido tras chocar con un auto en La Habana

Vídeos relacionados:
Un motorista resultó herido la mañana de este miércoles en un accidente ocurrido en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución.
Según informó el usuario Raumar Ramos en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", una camioneta impactó contra la motocicleta y el conductor de esta fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.
Las fotos compartidas muestran la moto prácticamente incrustada debajo del vehículo, que también sufrió daños visibles en su parte frontal.
Algunos comentarios apuntaron a que la moto bajaba por Paseo mientras la camioneta avanzaba por Calzada, y que el exceso de velocidad pudo influir en la magnitud del choque.
Lo más leído hoy:
Las imágenes sugieren que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para arrastrar la moto varios metros hacia el interior de la calle 7ma.
Un padre de familia señaló que este tipo de camionetas tiene una columna del parabrisas especialmente ancha, lo que puede dificultar la visibilidad de las motocicletas.
"Hay que fijarse porque las motos se tapan con la columna y los motoristas muchas veces no tienen idea de eso y pasan por el frente confiados", comentó.
Internautas recuerdan que en esa intersección existe una señal de PARE, pero no semáforos, lo que podría haber contribuido al siniestro.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tráfico en La Habana
¿Qué causó el accidente entre la motocicleta y la camioneta en El Vedado?
El accidente fue causado por una colisión entre una motocicleta y una camioneta en la intersección de Paseo y Calzada. Se sospecha que el exceso de velocidad y la falta de visibilidad debido a una columna del parabrisas de la camioneta pudieron influir en la magnitud del choque.
¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tráfico en La Habana?
Las principales causas de los accidentes de tráfico en La Habana incluyen el exceso de velocidad, falta de señalización adecuada y problemas de visibilidad. También se mencionan el deterioro de las carreteras y la imprudencia de los conductores como factores contribuyentes.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
A pesar de los esfuerzos del gobierno, no se han implementado medidas efectivas para abordar las causas estructurales de los accidentes, como la falta de infraestructura adecuada y el deterioro de las carreteras. La culpabilidad generalmente se ha dirigido hacia los conductores, sin abordar problemas subyacentes.
¿Cuál es la situación actual de los motoristas en accidentes de tránsito en Cuba?
Los motoristas en Cuba son particularmente vulnerables en accidentes de tránsito debido a la falta de educación vial, el uso de vehículos inseguros y la imprudencia tanto de los motociclistas como de otros conductores. Esto se ve reflejado en la alta tasa de incidentes y lesiones graves entre estos usuarios de la vía.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.