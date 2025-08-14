¿Hasta dónde llegaría una madre? Esta cubana haría lo que pocas por darle hogar seguro a su hija

Vídeos relacionados:

Iseilys Valdés Oña, residente en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, vive junto a su hija de 11 años en un cuarto prestado, con paredes y techo deteriorados y riesgo de derrumbe.

En una publicación en sus redes sociales, Valdés escribió: “Vendo uno de mis riñones para poderle comprar una casita con dignidad a mi hija, al menos dejarla con algo en esta vida. A los que vayan a criticar, gracias, les presto mis zapatos para que se los pongan. Imaginarán ya cómo estoy cuando hago público lo que estoy pasando”.

Captura Facebook / Isay Oña

La precariedad del lugar y el acoso del padre de la menor, un hombre con antecedentes de violencia y consumo de alcohol, la han llevado a una situación desesperada, relató al portal de noticias CubaNet.

Valdés, que se gana la vida pintando uñas y vendiendo productos, asegura que sus ingresos no le permiten acceder a una vivienda propia.

Tampoco ha denunciado el hostigamiento del padre de la menor porque la vivienda pertenece a él, lo que la mantiene en un estado de vulnerabilidad constante.

Su caso refleja no solo la grave crisis habitacional en Cuba, sino también la falta de mecanismos efectivos para proteger a las madres solas y a sus hijos, así como la desesperación que muchas enfrentan ante un sistema que no ofrece soluciones reales.

Todo ello ocurre en un país cuyo gobierno, de conjunto con sus organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, dicen proteger la niñez.

En diciembre de 2023, una madre cubana con tres hijos reveló que estaba dispuesta a vender un riñón para poder darles de comer, un testimonio que causó conmoción por la crudeza de la decisión y la precariedad extrema que enfrentaba su familia.

Apenas unas semanas antes, otra mujer había reconocido que se sentía capaz de vender un órgano para alimentar a su hijo, reflejando el mismo patrón de desesperación ante la falta de ingresos y de apoyo para garantizar lo más básico.

