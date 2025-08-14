Liberan a 12 cubanos retenidos en aeropuerto de Bolivia

Vídeos relacionados:

La justicia boliviana ordenó este jueves la liberación de 12 de los 17 ciudadanos cubanos que permanecían retenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, acusados presuntamente de portar visas falsas.

Entre ellos se encuentra Orlidia Barceló, periodista independiente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), quien asegura ser víctima de persecución política en la isla.

La decisión judicial llega después de que el ciudadano boliviano Hernán Guerra, casado con una cubana, contratara al abogado José Cardona para presentar una acción de libertad en favor de 12 de ellos.

Según Cardona, cinco de los 17 cubanos rechazaron la solicitud de asilo, mientras que los otros 12 manifestaron su intención de refugiarse en Bolivia.

Antes de la liberación, el ICLEP había alertado sobre el “riesgo inminente” de que las 12 personas fueran trasladadas por la fuerza y expulsadas de manera furtiva a Cuba, lo que —según la organización— las expondría a persecución y represalias.

En un audio difundido por el ICLEP, Barceló denunció que los retenidos habían sido “despojados de sus pertenencias” y encerrados en un cuarto del aeropuerto.

Lo más leído hoy:

La periodista relató que, cuando funcionarios intentaron sacarlos del lugar, el grupo se atrincheró en una de las salas donde permanecían desde su llegada para impedir el traslado.

Los 12 liberados se preparan ahora para formalizar sus solicitudes de refugio en Bolivia.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pidió públicamente que se otorgue asilo a Barceló, mientras que el ICLEP exigió a las autoridades bolivianas garantizar la seguridad, el debido proceso y el respeto a las normas internacionales de protección de refugiados.

La Defensoría del Pueblo confirmó que los 17 cubanos expresaron su deseo de solicitar asilo político y exhortó al Gobierno a cumplir con los tratados internacionales suscritos por el país, incluido el Estatuto de Refugiados, así como con la Constitución y las leyes de protección internacional.

Preguntas frecuentes sobre la liberación de cubanos retenidos en Bolivia