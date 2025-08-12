Grupo de 17 cubanos retenido en aeropuerto de Bolivia por acusaciones de documentos falsos

Cubanos retenidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, denuncian estafa y piden asilo para evitar ser deportados a la Isla.

Un grupo de 17 cubanos, entre ellos dos menores y una persona de la tercera edad, lleva varios días retenidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en medio de denuncias por presunta estafa, irregularidades migratorias y un drama humano que crece con el paso de las horas.

Los migrantes viajaban con destino final a Nicaragua o Brasil y contaban con visas de turista, trabajo o tránsito emitidas legalmente por el consulado boliviano en Cuba, según afirmaron ellos mismos.

Sin embargo, al hacer escala en Santa Cruz, funcionarios de Migración les bloquearon el ingreso alegando que sus pasajes y reservas de alojamiento eran falsos.

Captura de Facebook/Reporte Cuba Ya

“No somos delincuentes, entramos con todos los papeles al día… lo único que pedimos es que se nos trate como seres humanos”, dijo uno de los afectados al medio Reporte Cuba Ya.

Mientras las autoridades migratorias bolivianas mantienen que los documentos serían fraudulentos, lo que implicaría la inadmisión y posible deportación a Cuba, los migrantes aseguran que fueron víctimas de una agencia de viajes radicada en Miami, a la que pagaron miles de dólares para organizar su trayecto.

En un video publicado por El Toque, otro de los afectados denunció que están “retenidos sin saber por qué, nos quieren deportar y estamos pidiendo refugio político. La misma embajadora de Bolivia en Cuba nos entregó la visa, ¿cómo van a decir que es falsa?”.

El mismo testimoniante apunta a que el propio embajador cubano en Bolivia habría intervenido para gestionar el regreso del grupo a la Isla, en lugar de defender su permanencia y solicitud de asilo.

Varios de los retenidos afirman que fueron forzados a firmar documentos de inadmisión que ni siquiera pudieron leer. “No nos dieron tiempo ni explicaron el motivo real”, dijo una integrante del grupo.

Hambre, miedo y riesgo de represalias en Cuba

Las condiciones en las que se encuentran son críticas, debido a que permanecen en una sala del aeropuerto, sin dinero, con hambre y algunos con dolores estomacales por la falta de comida.

Captura de Facebook/Mario Vallejo

Según sus relatos, muchos vendieron todas sus pertenencias para financiar el viaje, con el objetivo de reunirse con sus familias fuera de Cuba.

Si son deportados, temen no tener dónde vivir y enfrentar represalias del régimen cubano por la visibilización de su caso.

“Hago un llamado internacional porque hemos pedido refugio político en Bolivia y no nos oyen. Entramos legalmente y quieren deportarnos”, reclamó otro de los varados.

Solidaridad y dudas en la comunidad cubana en Bolivia

El caso ha generado indignación entre cubanos residentes en Bolivia, que han intentado organizar ayuda humanitaria. “Pobre gente, ¿cómo podemos ayudar?… podemos llevar comida o medicina, hay niños y no les permiten recibir nada”, escribieron en un grupo comunitario al que tuvo acceso CiberCuba.

Otros señalan que este sería el segundo vuelo en pocos días en el que se deporta a cubanos con visa de tránsito, después de que Migración detectara que algunos viajeros entraban a Bolivia para luego salir por tierra hacia otros países sin completar el itinerario aéreo.

De acuerdo con la Ley de Migración de Bolivia, una persona puede recibir refugio si demuestra que es perseguida por motivos políticos, religiosos, raciales o sociales. Sin embargo, el proceso queda anulado si se prueba que usó documentos falsos, algo que los cubanos insisten en negar.

Captura de Facebook/El Ojo Ciudadano

Mientras tanto, el grupo sigue varado en Viru Viru, entre el miedo a ser devuelto a la Isla y la esperanza de que alguna instancia legal o humanitaria detenga su deportación.

Preguntas frecuentes sobre la retención de cubanos en Bolivia por documentos falsos