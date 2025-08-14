Vídeos relacionados:

Amanda Sanz ha vuelto a conquistar a sus seguidores con una de esas imágenes que no necesitan filtros para transmitir felicidad. En sus historias de Instagram, la influencer publicó una foto en la que aparece junto a su pareja, el músico Celle, y las dos hijas que tuvo con Ultrack, disfrutando de una salida al aire libre. Una mesa roja, sonrisas por doquier y un ambiente distendido fueron suficientes para que la escena se convirtiera en puro “mood” de día familiar feliz.

En la imagen, Amanda y Celle se colocan a cada extremo de la mesa, como si cuidaran de su pequeña tropa. Entre las niñas hay una tercera carita sonriente cuya identidad no se ha confirmado, lo que ha despertado la curiosidad de más de uno.

La instantánea llega en un año de cambios importantes para la influencer, se ha mudado a Miami y también se ha sometido a algunos retoques estéticos que, según ha contado, le han devuelto confianza y comodidad después de sus embarazos. Un nuevo capítulo que se refleja en su actitud relajada y segura, tanto en lo personal como en lo familiar.

Captura de Instagram

Por encima, también ha habido gestos que hablan de su buena sintonía con Claudia Artiles, actual pareja de Ultrack, con quien ha sabido coordinarse para que a las niñas no les falte nada en la vuelta al cole. Un detalle que, sin grandes aspavientos, muestra que la organización y la calma son posibles incluso en las familias ensambladas.

Así, entre mudanzas, nuevos comienzos y momentos sencillos, Amanda muestra que su presente está hecho de sonrisas, planes compartidos y mucho cariño. Y aunque esta vez la historia de Instagram no tuviera espacio para comentarios, sus seguidores seguro que sonrieron al verla… probablemente pensando: “Bravo por ella”.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su nueva etapa personal