Vídeos relacionados:
Amanda Sanz ha vuelto a conquistar a sus seguidores con una de esas imágenes que no necesitan filtros para transmitir felicidad. En sus historias de Instagram, la influencer publicó una foto en la que aparece junto a su pareja, el músico Celle, y las dos hijas que tuvo con Ultrack, disfrutando de una salida al aire libre. Una mesa roja, sonrisas por doquier y un ambiente distendido fueron suficientes para que la escena se convirtiera en puro “mood” de día familiar feliz.
En la imagen, Amanda y Celle se colocan a cada extremo de la mesa, como si cuidaran de su pequeña tropa. Entre las niñas hay una tercera carita sonriente cuya identidad no se ha confirmado, lo que ha despertado la curiosidad de más de uno.
La instantánea llega en un año de cambios importantes para la influencer, se ha mudado a Miami y también se ha sometido a algunos retoques estéticos que, según ha contado, le han devuelto confianza y comodidad después de sus embarazos. Un nuevo capítulo que se refleja en su actitud relajada y segura, tanto en lo personal como en lo familiar.
Por encima, también ha habido gestos que hablan de su buena sintonía con Claudia Artiles, actual pareja de Ultrack, con quien ha sabido coordinarse para que a las niñas no les falte nada en la vuelta al cole. Un detalle que, sin grandes aspavientos, muestra que la organización y la calma son posibles incluso en las familias ensambladas.
Así, entre mudanzas, nuevos comienzos y momentos sencillos, Amanda muestra que su presente está hecho de sonrisas, planes compartidos y mucho cariño. Y aunque esta vez la historia de Instagram no tuviera espacio para comentarios, sus seguidores seguro que sonrieron al verla… probablemente pensando: “Bravo por ella”.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su nueva etapa personal
¿Quién es la nueva pareja de Amanda Sanz?
Amanda Sanz está en una relación con el músico conocido como Celle. Tras su separación de Ultrack, Amanda ha encontrado en Celle un nuevo compañero con quien comparte momentos felices y cotidianos, algo que ha destacado en sus redes sociales. La pareja ha recibido numerosos comentarios positivos de sus seguidores, quienes aplauden la nueva etapa de Amanda.
¿Cómo ha sido la transformación de Amanda Sanz tras su separación de Ultrack?
Amanda Sanz ha experimentado un notable cambio físico y emocional tras su separación de Ultrack. Se ha sometido a retoques estéticos que le han devuelto la confianza en sí misma, y esta transformación ha sido bien recibida por sus seguidores. Además, su mudanza a Miami y su nueva relación con Celle han marcado un nuevo capítulo en su vida, lleno de seguridad y felicidad.
¿Cómo es la relación entre Amanda Sanz y Claudia Artiles, la pareja de su ex?
Amanda Sanz y Claudia Artiles mantienen una relación cordial y colaborativa, especialmente en lo que respecta al bienestar de las hijas de Amanda con Ultrack. Ambas han logrado coordinarse de manera efectiva para equipar a las niñas para la escuela, mostrando que es posible mantener un ambiente familiar positivo y organizado incluso en familias ensambladas.
¿Por qué Amanda Sanz se mudó a Miami y cómo ha sido su adaptación?
Amanda Sanz decidió mudarse a Miami para reorganizar su vida, estar más cerca de su rutina familiar y aprovechar nuevas oportunidades laborales. La mudanza ha sido parte de un proceso de fortalecimiento personal y profesional, en el que Amanda ha mostrado seguridad y empoderamiento, tanto en sus redes sociales como en su vida diaria.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.