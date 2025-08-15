Siete oficiales de prisión acusados por brutal golpiza a recluso en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

Siete funcionarios del Departamento de Correcciones de Florida fueron acusados por su presunta participación en la brutal golpiza a un recluso ocurrida el pasado 5 de abril en el Dade Correctional Institution, en el condado de Miami-Dade.

Según las órdenes de arresto, la teniente Shentrica Clark, supervisora de la Unidad de Atención Transicional de la prisión, ordenó a otros oficiales que trasladaran al interno Christopher Castro, de 30 años, a su oficina, citó el medio NBC Miami.

Castro creyó que la oficial quería hablar con él sobre un incidente ocurrido más temprano, en el que fue acusado de amenazar a un guardia con un cuchillo.

En lugar de eso, fue llevado a una celda de detención, donde varios oficiales lo golpearon con patadas y puñetazos mientras tenía las manos esposadas a la espalda.

Tras la agresión, Castro fue regresado a su celda con moretones faciales, sangrado y arañazos visibles. El recluso pidió atención médica de emergencia, pero su solicitud fue denegada, de acuerdo con los documentos judiciales.

En el cambio de turno, Clark no informó a otra teniente sobre el uso de la fuerza, pero esta última descubrió las lesiones durante sus rondas habituales y ordenó trasladar al preso a la unidad médica.

Una revisión posterior de la celda reveló manchas y salpicaduras de sangre, y evidencias de que el lugar había sido limpiado recientemente, lo que llevó a las autoridades a presentar cargos por manipulación de pruebas.

Clark enfrenta cargos de manipulación de pruebas físicas y falta de reporte del uso de la fuerza.

Otros tres sargentos —Richard Jackson, D’Andre Hill y Freddie Morgan— y dos oficiales —Jordy Calero y Travon Norman— fueron acusados de uso de fuerza o agresión contra un detenido, perjurio y falta de reporte del uso de la fuerza.

El capitán Jochen Anglin también enfrenta cargos por perjurio y omisión de informar el uso de la fuerza.

El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la violencia en cárceles de Florida y la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los oficiales penitenciarios.

