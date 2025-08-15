Siete oficiales de prisión acusados por brutal golpiza a recluso en Miami-Dade

Vídeos relacionados:
Siete funcionarios del Departamento de Correcciones de Florida fueron acusados por su presunta participación en la brutal golpiza a un recluso ocurrida el pasado 5 de abril en el Dade Correctional Institution, en el condado de Miami-Dade.
Según las órdenes de arresto, la teniente Shentrica Clark, supervisora de la Unidad de Atención Transicional de la prisión, ordenó a otros oficiales que trasladaran al interno Christopher Castro, de 30 años, a su oficina, citó el medio NBC Miami.
Castro creyó que la oficial quería hablar con él sobre un incidente ocurrido más temprano, en el que fue acusado de amenazar a un guardia con un cuchillo.
En lugar de eso, fue llevado a una celda de detención, donde varios oficiales lo golpearon con patadas y puñetazos mientras tenía las manos esposadas a la espalda.
Tras la agresión, Castro fue regresado a su celda con moretones faciales, sangrado y arañazos visibles. El recluso pidió atención médica de emergencia, pero su solicitud fue denegada, de acuerdo con los documentos judiciales.
En el cambio de turno, Clark no informó a otra teniente sobre el uso de la fuerza, pero esta última descubrió las lesiones durante sus rondas habituales y ordenó trasladar al preso a la unidad médica.
Lo más leído hoy:
Una revisión posterior de la celda reveló manchas y salpicaduras de sangre, y evidencias de que el lugar había sido limpiado recientemente, lo que llevó a las autoridades a presentar cargos por manipulación de pruebas.
Clark enfrenta cargos de manipulación de pruebas físicas y falta de reporte del uso de la fuerza.
Otros tres sargentos —Richard Jackson, D’Andre Hill y Freddie Morgan— y dos oficiales —Jordy Calero y Travon Norman— fueron acusados de uso de fuerza o agresión contra un detenido, perjurio y falta de reporte del uso de la fuerza.
El capitán Jochen Anglin también enfrenta cargos por perjurio y omisión de informar el uso de la fuerza.
El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la violencia en cárceles de Florida y la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los oficiales penitenciarios.
Preguntas frecuentes sobre la violencia en las cárceles de Florida y la atención médica en centros de detención
¿Qué ocurrió en el Dade Correctional Institution con el recluso Christopher Castro?
Siete oficiales del Departamento de Correcciones de Florida fueron acusados de golpear brutalmente al recluso Christopher Castro mientras tenía las manos esposadas a la espalda. Tras la agresión, Castro fue llevado de regreso a su celda con lesiones visibles, y su solicitud de atención médica fue inicialmente denegada.
¿Cuáles son los cargos enfrentados por los oficiales involucrados en la golpiza a Castro?
Los oficiales enfrentan varios cargos, incluyendo manipulación de pruebas físicas, perjurio, uso de fuerza o agresión contra un detenido y falta de reporte del uso de la fuerza. La teniente Shentrica Clark, quien ordenó el traslado de Castro a su oficina, fue acusada de manipulación de pruebas y falta de reporte del uso de la fuerza.
¿Qué problemas de atención médica se han reportado en el Centro de Detención de Krome?
Se han denunciado negligencias médicas y omisiones graves en el Centro de Detención de Krome, con llamadas al 911 evidenciando la negativa a brindar atención médica urgente a los detenidos. Estas denuncias surgen en un contexto de hacinamiento y condiciones deplorables en el centro.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante las denuncias de violencia y negligencia en cárceles y centros de detención de Florida?
La comunidad ha mostrado preocupación y críticas hacia la falta de transparencia y rendición de cuentas de los oficiales penitenciarios en Florida. Las denuncias de violencia y negligencia médica han encendido el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema penitenciario y de detención del estado.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.