Reportan el asesinato de otra joven cubana en Centro Habana

Una joven cubana fue asesinada el jueves en una vivienda ubicada en calle Amistad 360, entre San José y Barcelona, Centro Habana, tras recibir una puñalada presuntamente a manos de su pareja, quien la dejó tendida en el baño.

De acuerdo con versiones locales, después del crimen el presunto agresor pasó el día caminando por la zona y vendiendo un perro que tenía como mascota.

Alrededor de las 8:00 p.m., se entregó a las autoridades alegando que había actuado bajo los efectos de drogas.

La Policía y el equipo de criminalística acudieron a la escena en horas de la madrugada para iniciar las investigaciones.

Testimonios recogidos en redes sociales señalan que la joven era el sostén económico de su pareja, a quien mantenía y proveía de bienes materiales.

Vecinos y conocidos han reaccionado con consternación en los comentarios, describiendo a la víctima como “una buena muchacha” y lamentando la tragedia.

Algunos aseguran que la relación estaba marcada por una fuerte dependencia económica, mientras otros piden cautela hasta que se conozcan todos los detalles del caso.

Este nuevo hecho de violencia machista se suma a la creciente lista de feminicidios registrados en Cuba en 2025, en medio de denuncias de organizaciones independientes por la falta de estadísticas oficiales y mecanismos de protección eficaces para las víctimas.

Esta semana las plataformas YoSíTe Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmaron que 22 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en lo que va de 2025 en el país.

El nuevo crimen elevaría la cifra a 23.

El nombre de la víctima no ha trascendido.

