Reportan el asesinato de otra joven cubana en Centro Habana

Una joven cubana fue asesinada el jueves en una vivienda ubicada en calle Amistad 360, entre San José y Barcelona, Centro Habana, tras recibir una puñalada presuntamente a manos de su pareja, quien la dejó tendida en el baño.
De acuerdo con versiones locales, después del crimen el presunto agresor pasó el día caminando por la zona y vendiendo un perro que tenía como mascota.
Alrededor de las 8:00 p.m., se entregó a las autoridades alegando que había actuado bajo los efectos de drogas.
La Policía y el equipo de criminalística acudieron a la escena en horas de la madrugada para iniciar las investigaciones.
Testimonios recogidos en redes sociales señalan que la joven era el sostén económico de su pareja, a quien mantenía y proveía de bienes materiales.
Lo más leído hoy:
Vecinos y conocidos han reaccionado con consternación en los comentarios, describiendo a la víctima como “una buena muchacha” y lamentando la tragedia.
Algunos aseguran que la relación estaba marcada por una fuerte dependencia económica, mientras otros piden cautela hasta que se conozcan todos los detalles del caso.
Este nuevo hecho de violencia machista se suma a la creciente lista de feminicidios registrados en Cuba en 2025, en medio de denuncias de organizaciones independientes por la falta de estadísticas oficiales y mecanismos de protección eficaces para las víctimas.
Esta semana las plataformas YoSíTe Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmaron que 22 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en lo que va de 2025 en el país.
El nuevo crimen elevaría la cifra a 23.
El nombre de la víctima no ha trascendido.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba en 2025
¿Cuántos feminicidios se han registrado en Cuba en 2025?
Hasta el 12 de agosto de 2025, se han confirmado 24 feminicidios en Cuba según las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). Estos datos reflejan una situación alarmante de violencia de género en el país.
¿Qué papel juegan las organizaciones independientes en el seguimiento de los feminicidios en Cuba?
Las organizaciones independientes como YSTCC y OGAT son cruciales para documentar y visibilizar los feminicidios en Cuba. Estas entidades realizan un subregistro y verificación de los casos, ya que el gobierno cubano no proporciona estadísticas oficiales ni reconoce el término "feminicidio" como tal.
¿Cuáles son las principales críticas al gobierno cubano respecto a la violencia de género?
El gobierno cubano es criticado por no reconocer oficialmente los feminicidios y la falta de políticas efectivas para proteger a las mujeres. Aunque ha admitido un aumento en la violencia machista, no ha implementado medidas específicas para prevenir estos crímenes ni ha brindado apoyo suficiente a las víctimas y sus familias.
¿Qué impacto tienen los feminicidios en las familias cubanas?
Los feminicidios dejan a menudo a menores huérfanos y familias devastadas emocional y económicamente. Los informes indican que muchos de estos niños no reciben el apoyo necesario del Estado, lo que agrava su vulnerabilidad y la de sus entornos familiares.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.