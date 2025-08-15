Sandro Castro anuncia el inicio de su “carrera artística”

El nieto del fallecido gobernante cubano Fidel Castro, Sandro Castro, anunció oficialmente este jueves que el próximo 28 de agosto iniciará su “carrera artística” en YouTube con el estreno del videoclip de la canción La Cristach.

Según afirmó en sus redes sociales, el material fue “producido y filmado por la mejor disquera de nuestro país”, aunque no reveló el nombre de la compañía.

El anuncio, filmado en el Paseo del Prado de La Habana, llega justo un día después del cumpleaños de su abuelo, y estuvo acompañado de un mensaje en mayúsculas donde proclamó: “SE ABRE LA PUERTA, LANZANDO MI VIDEO Y CARRERA EN YOUTUBE EL DÍA 28 CON MI CLIP LA CRISTACH”.

En La Cristach, Sandro incursiona en el género urbano del reparto junto a tres jóvenes que se hacen llamar “los hijos de Obbatalá”: Ericito el 13, Yamlexis de Good Boy y Esteylor.

En un adelanto publicado en Instagram, se le escucha exclamar eufórico: “Sientan la mordida que se viene, cabrones”, antes del arranque musical.

Aunque no lleva la voz principal, en ese promocional su presencia en pantalla y su entusiasmo desmedido acaparan la atención.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, el contenido de la canción —con letras ininteligibles por momentos— ha sido calificado por usuarios como un ejercicio de excentricidad alejado de la realidad que vive la mayoría de los cubanos.

Sandro Castro tiene un amplio historial de polémicas y exhibiciones públicas, en las que el lujo y la extravagancia suelen ocupar un lugar central.

Esta vez se le vio saludando con un "háblate tanque!" a un ciclista que lo llamó por su nombre en el Paseo del Prado.

Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y su incursión artística