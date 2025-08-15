Sandro Castro anuncia el inicio de su “carrera artística”

El nieto del fallecido gobernante cubano Fidel Castro, Sandro Castro, anunció oficialmente este jueves que el próximo 28 de agosto iniciará su “carrera artística” en YouTube con el estreno del videoclip de la canción La Cristach.
Según afirmó en sus redes sociales, el material fue “producido y filmado por la mejor disquera de nuestro país”, aunque no reveló el nombre de la compañía.
El anuncio, filmado en el Paseo del Prado de La Habana, llega justo un día después del cumpleaños de su abuelo, y estuvo acompañado de un mensaje en mayúsculas donde proclamó: “SE ABRE LA PUERTA, LANZANDO MI VIDEO Y CARRERA EN YOUTUBE EL DÍA 28 CON MI CLIP LA CRISTACH”.
En La Cristach, Sandro incursiona en el género urbano del reparto junto a tres jóvenes que se hacen llamar “los hijos de Obbatalá”: Ericito el 13, Yamlexis de Good Boy y Esteylor.
En un adelanto publicado en Instagram, se le escucha exclamar eufórico: “Sientan la mordida que se viene, cabrones”, antes del arranque musical.
Aunque no lleva la voz principal, en ese promocional su presencia en pantalla y su entusiasmo desmedido acaparan la atención.
Sin embargo, el contenido de la canción —con letras ininteligibles por momentos— ha sido calificado por usuarios como un ejercicio de excentricidad alejado de la realidad que vive la mayoría de los cubanos.
Sandro Castro tiene un amplio historial de polémicas y exhibiciones públicas, en las que el lujo y la extravagancia suelen ocupar un lugar central.
Esta vez se le vio saludando con un "háblate tanque!" a un ciclista que lo llamó por su nombre en el Paseo del Prado.
Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y su incursión artística
¿Quién es Sandro Castro y por qué es conocido?
Sandro Castro es el nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro y es conocido por su estilo de vida ostentoso y sus publicaciones excéntricas en redes sociales. Su comportamiento y sus declaraciones suelen generar polémica en Cuba, especialmente por su desconexión con la realidad del país.
¿Qué es "La Cristach" y por qué ha generado polémica?
"La Cristach" es una canción del género urbano del reparto en la que Sandro Castro participa junto a otros artistas. Ha generado polémica por su contenido ininteligible y por ser considerado un ejercicio de excentricidad alejado de la realidad que vive la mayoría de los cubanos. Además, refleja el privilegio y la impunidad con los que Sandro Castro vive, en contraste con las dificultades económicas del pueblo cubano.
¿Cómo ha reaccionado el público cubano ante las excentricidades de Sandro Castro?
El público cubano ha reaccionado con una mezcla de indignación, burla y preocupación ante las excentricidades de Sandro Castro. Muchos ven sus acciones como una burla hacia el pueblo cubano, que enfrenta dificultades económicas extremas. Otros lo perciben como un símbolo de la desconexión de la élite gobernante del país.
¿Qué impacto tiene Sandro Castro en la percepción pública sobre la élite cubana?
Sandro Castro representa para muchos el privilegio y la impunidad de la élite cubana. Sus acciones son vistas como una provocación deliberada que destaca las desigualdades sociales y económicas en Cuba. Para algunos, su figura simboliza la decadencia y el alejamiento de los valores revolucionarios que su abuelo promovió.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.