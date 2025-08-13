Homenaje a Fidel Castro en la playa El Berraco: Así honran su legado jóvenes comunistas de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

En un régimen donde escasean cada vez más neuronas entre sus dirigentes, la propaganda oficialista siempre encuentra nuevas formas de hundirse en el absurdo y la irrelevancia, llegando a extremos como el de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Santiago de Cuba, que este 13 de agosto decidió que la mejor manera de rendir tributo al “legado” del dictador Fidel Castro era darse un chapuzón en la playa El Berraco.

La nota publicada en Facebook por la propia organización, asegura oronda que 300 jóvenes del Campamento de Verano disfrutaron de “un refrescante baño” en una de las playas más apreciadas de la provincia.

Captura de pantalla Facebook / UJC Santiago de Cuba

“Con este tipo de actividades, el campamento busca ofrecer alternativas sanas de recreación a las nuevas generaciones, al tiempo que rinde homenaje al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro”, indicó la UJC en su publicación. ¿En serio?

Lo que está pasando en Cuba ya no lo descifra ni Alan Turing. Ni matemáticos ni arúspices, ni algoritmos o tripas de perro; el “químico” está a punto de ser la clave para explicar lo que está pasando por las cabezas de los ideólogos, comunicadores y propagandistas de la llamada “revolución”.

¿Homenaje a Fidel Castro en la playa El Berraco? Por menos que eso el homenajeado te mandaba a cortar caña el resto de tu vida, te sumergía en formol y pasabas a formar parte de su colección de tronados y fenómenos que se creyeron originales, y terminaron retorcidos en Villa Marista, donde los maquilladores del MININT te dejaban con el rostro extasiado que complacía al facineroso Don Berraco en Jefe.

Quizás en Santiago ya no se hable el cubano de toda la vida, quizás las nuevas generaciones usen otro término para describir a un tipo torpe, inútil, engreído y sobrado de ego. Vaya, a un imbécil, a un berraco de esos que van por ahí haciendo berraquerías, revoluciones energéticas, zafras de 10 millones, cordones de La Habana y provocando Crisis de los Misiles.

Que la juventud comunista decida homenajear a Fidel bañándose en El Berraco es, por tanto, una metáfora tan exacta que ni el mejor guionista de sátira podría inventarla. El berraco como lugar y como símbolo: un macho inflado de ego, orgulloso de sí mismo aunque huela mal (como un verraco, del latín verres, cerdo macho) y su única aportación a la especie haya sido procrear desgracias.

La UJC lo presentó como “una jornada de esparcimiento” que ofrece “alternativas sanas de recreación” a las nuevas generaciones, omitiendo que para la mayoría de los jóvenes cubanos, las verdaderas alternativas pasan por emigrar o sobrevivir en el rebusque diario, no por entonar consignas entre ola y ola.

Pero ahí están, sonrientes, cumpliendo con la agenda de la "continuidad", mientras el país se hunde en la miseria y el apagón amenaza con oscurecer hasta el último rincón de la isla. Todo en nombre de un legado que, paradójicamente, ha dejado a la juventud con menos futuro que un berraco viejo en una granja sin cerdas.

Y así, entre aguas cristalinas y consignas rancias, la playa El Berraco entra por la puerta grande del imaginario político cubano: como el escenario ideal para celebrar la obra de un berraco histórico… y de todos los berracos que siguen su ejemplo.

Visto lo visto, no es de extrañar que mañana quiten a Meyvis Estévez al frente de los berracos de la Juventud... y en su lugar pongan al berraco de Sandro Castro.