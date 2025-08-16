Cubanos responden a Lula da Silva: “Esto que tenemos no es vida”

Vídeos relacionados:

Las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las que instó a Estados Unidos a “dejar vivir su vida” a los cubanos, han generado una ola de indignación entre ciudadanos dentro y fuera de la isla.

Para muchos usuarios en las redes sociales, las palabras de Lula no solo ignoran la realidad que enfrenta el pueblo cubano, sino que ofenden la memoria de quienes han vivido décadas de escasez, represión y miseria.

“¿Cuál vida?”, se preguntan decenas de voces que han reaccionado al discurso de Lula con frustración y descontento. En su intervención, el mandatario brasileño responsabilizó al embargo estadounidense de las carencias en Cuba y pidió respeto para un gobierno que, según él, ha sido víctima de sanciones injustas.

Sin embargo, cientos de cubanos dejaron claro que su malestar no es contra Washington, sino contra quienes los gobiernan desde hace más de seis décadas.

“A esos a los que Lula quiere que se les respete la vida son los mismos que nos han robado la nuestra”, opinó un lector. “Ellos viven en mansiones, con aire acondicionado y comida asegurada. El pueblo sobrevive sin leche, sin medicamentos, sin luz y comiendo de la basura”.

Otra persona expresó: "Por favor, díganle a Lula que los cubanos lo que no tenemos es vida. La vida la están llevando los que nos dirigen. Llevo 62 años esperando un día mejor".

Una narrativa común: El pueblo no vive, sobrevive

“Esto que tenemos no es vida”, “estamos muriendo en vida”, o “vivir sin dignidad no es vivir”, son algunas de las frases más repetidas en los comentarios a la publicación inicial con las declaraciones del gobernante brasileño.

Muchos señalaron que si Lula desea hablar de derechos, debería comenzar por exigirle a sus “amigos” en La Habana que permitan a los cubanos decidir su propio futuro. “Que le pida a Díaz-Canel y Raúl Castro que dejen vivir al pueblo”, escribieron varios usuarios.

También hubo quienes calificaron las palabras del presidente brasileño como una defensa cómplice del régimen cubano. “Estás defendiendo a quienes han condenado a un pueblo entero a la miseria”, expresó un usuario.

“Lo que necesita Cuba no es que levanten sanciones, sino que levanten la represión”, argumentó otra persona.

Algunos comentarios denunciaron que los líderes latinoamericanos como Lula, que visitan Cuba en visitas oficiales, sólo ven la fachada que les muestran del país. “Si hubiese caminado por Centro Habana, si hubiese hablado con una madre que no puede alimentar a sus hijos, no se atrevería a hablar de vida”.

Mientras tanto, el reclamo del pueblo cubano sigue siendo el mismo, una vida digna, con libertad, derechos y la posibilidad de construir un futuro fuera del control de una élite enquistada en el poder.

“La dictadura es la que tiene que dejarnos vivir. No necesitamos discursos desde lejos, necesitamos acciones que nos devuelvan la esperanza”.

