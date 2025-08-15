Lula da Silva pide a EE. UU. que deje a los cubanos “vivir su vida”

Vídeos relacionados:

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este jueves a Estados Unidos a poner fin al embargo contra la isla y dejar a los cubanos “vivir su vida”.

“EE.UU. hizo una guerra, perdió. Acepten que perdieron y dejen a los cubanos vivir en paz, dejen a los cubanos vivir su vida. No permanezcan queriendo mandar en el mundo. Él [Trump] no es un emperador”, declaró Lula durante un acto de gobierno en Pernambuco, en el noreste de Brasil.

Las declaraciones del mandatario brasileño llegan un día después de que Washington revocara las visas de los funcionarios Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, acusándolos de participar en la ejecución del programa Mais Médicos, un acuerdo de cooperación sanitaria entre Brasil y Cuba que el Departamento de Estado calificó como “exportación de mano de obra coercitiva”.

“Quiero decirles a los compañeros cubanos: el hecho de revocar la visa de Mozart [Tabosa] fue por Cuba. Ellos habían ido a Cuba. Es importante que sepan que nuestra relación con Cuba es una relación de respeto a un pueblo que está siendo víctima de un bloqueo desde hace 70 años. ¡Hace 70 años! Hoy están pasando necesidades por un bloqueo que no tiene razón alguna”, enfatizó Lula.

El gobernante brasileño reafirmó así su respaldo a La Habana en medio de la creciente tensión con Washington, insistiendo en que la cooperación bilateral en salud y otros sectores se mantendrá, pese a las sanciones impuestas por EE.UU.

Las declaraciones de Lula surgen luego de que Washington calificara Mais Médicos como “una estafa diplomática inadmisible de ‘misiones médicas’ extranjeras”, y asegurara que el programa utilizó a miles de profesionales cubanos bajo condiciones restrictivas que violaban sus derechos laborales y de movilidad.

Lo más leído hoy:

El Departamento de Estado, con base en los testimonios de centenares de médicos participantes en las llamadas misiones médicas que exporta La Habana, acusa desde hace años al régimen cubano de retener gran parte del salario de los profesionales de la salud enviados al extranjero y de imponerles restricciones de movimiento, lo que organizaciones internacionales y excolaboradores han denunciado como trabajo forzoso.

El programa Mais Médicos, lanzado en Brasil en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, fue uno de los mayores destinos de las brigadas médicas cubanas, y la OPS actuó como intermediaria entre el gobierno brasileño y La Habana.

La organización ha sido señalada en demandas judiciales en Estados Unidos por su papel en el contrato que regulaba la participación de médicos cubanos en el plan.

Las sanciones a funcionarios brasileños y exdirectivos de la OPS se suman a otras anunciadas este miércoles contra representantes de África, Cuba y Granada, dentro de lo que el Departamento de Estado describe como una estrategia para erradicar redes internacionales que facilitan la explotación laboral de médicos cubanos.