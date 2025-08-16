Restaurante latino en EE.UU. recibe tremenda propina en dólares: "Me devolvió la fe para no rendirme"

Vídeos relacionados:

En medio de la creciente presión que enfrentan las comunidades latinas en Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump, un restaurante de la ciudad de San Pablo, California, vivió un gesto inesperado que ha devuelto la esperanza a una familia trabajadora.

Mely’s Café, un pequeño local atendido personalmente por su dueño, Juan Padilla, fue escenario de un acto de generosidad poco común. Dos parejas jóvenes dejaron una propina de $1,000, tras consumir poco más de $100.

“Me llamaron y me dijeron: ‘Tenemos una sorpresa para ti’. Cuando abrí el cheque y vi los mil dólares, no lo podía creer. Me dijeron: ‘Esto es real, es nuestro agradecimiento por lo que están haciendo’”, relató Padilla en declaraciones a Telemundo 48.

El gesto representa diez veces el monto consumido y se produjo después de que los clientes leyeran buenas reseñas del local en internet. Juan explicó que fue otro cliente habitual quien le contó a las parejas visitantes que el restaurante atraviesa un momento económico difícil.

“Las ventas han bajado como un 30%. Nunca había visto esto. La gente tiene miedo de salir y también hay inflación. Todo está mucho peor que durante la pandemia del COVID-19”, explicó Padilla.

La comunidad latina, afectada por las nuevas políticas migratorias

Este tipo de actos solidarios adquiere mayor significado en el actual contexto migratorio en EE.UU., donde las nuevas políticas de la administración Trump han generado un entorno de inseguridad e incertidumbre para la población inmigrante.

Desde que Donald Trump retomó la presidencia y nombró a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, más de 1.6 millones de inmigrantes en situación irregular han salido del país, según cifras oficiales respaldadas por el Centro de Estudios de Inmigración (CIS). La mayoría de estas salidas corresponden a ciudadanos latinoamericanos.

Esta situación está afectando a múltiples sectores económicos donde los inmigrantes tienen un papel clave, entre ellos la hostelería y los servicios. Comercios como Mely’s Café dependen no solo de trabajadores latinos, sino también de una comunidad que hoy se siente vulnerable y no acude a consumir en lugares públicos como lo hacía antes.

“Nunca había visto una generosidad así”

Juan Padilla aún no sale de su asombro. “Se siente una alegría inmensa, realmente nunca había visto una persona generosa de esa manera”, dijo. Afirmó que esta generosa propina "le devolvió la fe para no rendirse".

Padilla no reveló la identidad de los clientes, pero señaló que parecían turistas y actuaron sin buscar atención mediática.

