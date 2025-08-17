Sacerdote cubano: “Fidel impuso un régimen sin alma, sin verdad y sin libertad”

Vídeos relacionados:

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes compartió este sábado una dura reflexión sobre la herencia política de Fidel Castro, a quien responsabilizó de convertir a Cuba en un país sometido al control de un único partido, una sola ideología y la voz incuestionable de un líder.

En su texto publicado en Facebook, Reyes recordó que “la verdad puede ser ignorada, atacada o suplantada con mentiras, pero, a la larga, siempre emerge”, citando a Santa Teresa de Jesús para subrayar que, pese a la exaltación de la figura de Castro, los hechos muestran una historia “más acusatoria que absolutoria”.

Captura Facebook / Alberto Reyes

El cura señaló que bajo la dirección del dictador se impuso una centralización absoluta en manos del Estado: toda empresa o negocio privado fue confiscado sin compensación, los sindicatos fueron reducidos a órganos de vigilancia, y tanto la educación como la salud quedaron bajo el monopolio gubernamental, eliminando cualquier espacio para la iniciativa independiente.

También denunció que la prensa, la radio, la televisión y las manifestaciones culturales fueron puestas bajo control oficial, mientras se perseguía a artistas, escritores y pensadores críticos.

“La prensa libre dejó de existir”, afirmó Reyes en este segundo análisis que dedica a desmontar el mito creado alrededor de la figura de Castro, uno de los mayores dictadores que ha tenido el continente.

Lo más leído hoy:

El padre sostuvo que Castro gobernó rodeado solo de incondicionales, incapaces de disentir o cuestionar, lo que derivó en el deterioro progresivo de la agricultura, la ganadería, la industria azucarera, tabacalera, cafetalera, minera y pesquera.

Según escribió, nada ni nadie podía contradecir al “Comandante” porque nunca tuvo colaboradores reales, solo obedientes.

En su reflexión, el sacerdote describió a Cuba como un país que en otro tiempo fue próspero y plural, pero que quedó reducido bajo el control de un Estado identificado con un único partido.

“Un Estado y un Partido que sólo tenían un punto de referencia, un líder, un dueño, una voz incuestionable: la suya”, expresó.

El texto forma parte de la serie “He estado pensando”, donde el sacerdote ha abordado de forma reiterada las consecuencias del modelo impuesto en la isla, con un enfoque crítico hacia la figura de Fidel Castro y sus políticas, y también hacia los males derivados del sistema autoritario que impera en el país.

Preguntas frecuentes sobre la crítica al régimen cubano por el sacerdote Alberto Reyes Pías