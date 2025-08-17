Sacerdote cubano: “Fidel impuso un régimen sin alma, sin verdad y sin libertad”

Vídeos relacionados:
El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes compartió este sábado una dura reflexión sobre la herencia política de Fidel Castro, a quien responsabilizó de convertir a Cuba en un país sometido al control de un único partido, una sola ideología y la voz incuestionable de un líder.
En su texto publicado en Facebook, Reyes recordó que “la verdad puede ser ignorada, atacada o suplantada con mentiras, pero, a la larga, siempre emerge”, citando a Santa Teresa de Jesús para subrayar que, pese a la exaltación de la figura de Castro, los hechos muestran una historia “más acusatoria que absolutoria”.
El cura señaló que bajo la dirección del dictador se impuso una centralización absoluta en manos del Estado: toda empresa o negocio privado fue confiscado sin compensación, los sindicatos fueron reducidos a órganos de vigilancia, y tanto la educación como la salud quedaron bajo el monopolio gubernamental, eliminando cualquier espacio para la iniciativa independiente.
También denunció que la prensa, la radio, la televisión y las manifestaciones culturales fueron puestas bajo control oficial, mientras se perseguía a artistas, escritores y pensadores críticos.
“La prensa libre dejó de existir”, afirmó Reyes en este segundo análisis que dedica a desmontar el mito creado alrededor de la figura de Castro, uno de los mayores dictadores que ha tenido el continente.
Lo más leído hoy:
El padre sostuvo que Castro gobernó rodeado solo de incondicionales, incapaces de disentir o cuestionar, lo que derivó en el deterioro progresivo de la agricultura, la ganadería, la industria azucarera, tabacalera, cafetalera, minera y pesquera.
Según escribió, nada ni nadie podía contradecir al “Comandante” porque nunca tuvo colaboradores reales, solo obedientes.
En su reflexión, el sacerdote describió a Cuba como un país que en otro tiempo fue próspero y plural, pero que quedó reducido bajo el control de un Estado identificado con un único partido.
“Un Estado y un Partido que sólo tenían un punto de referencia, un líder, un dueño, una voz incuestionable: la suya”, expresó.
El texto forma parte de la serie “He estado pensando”, donde el sacerdote ha abordado de forma reiterada las consecuencias del modelo impuesto en la isla, con un enfoque crítico hacia la figura de Fidel Castro y sus políticas, y también hacia los males derivados del sistema autoritario que impera en el país.
Preguntas frecuentes sobre la crítica al régimen cubano por el sacerdote Alberto Reyes Pías
¿Qué crítica hace el sacerdote Alberto Reyes Pías al régimen de Fidel Castro?
El sacerdote Alberto Reyes Pías critica que Fidel Castro impuso un régimen en Cuba caracterizado por la falta de libertades, la centralización del poder y el control absoluto sobre la vida diaria de los cubanos. Reyes responsabiliza a Castro de convertir a Cuba en un país sometido al control de un único partido, sin espacio para la disidencia o la iniciativa independiente. Según Reyes, bajo este régimen se eliminaron las libertades de prensa, educación y se persiguió a los críticos del gobierno.
¿Cómo describe el sacerdote Reyes la situación actual de Cuba?
Reyes Pías describe a Cuba como un país en decadencia, comparándolo con un campo de concentración debido a la falta de libertades, la represión política y la precariedad en la que viven los ciudadanos. El sacerdote señala que el sistema cubano está marcado por la desesperanza y la sensación de que el régimen es inamovible. Además, critica la manipulación emocional del gobierno cubano que mantiene al pueblo sometido a través de promesas incumplidas.
¿Qué propone el sacerdote Reyes para cambiar la situación en Cuba?
Reyes Pías aboga por un cambio radical basado en la acción ciudadana y el rechazo a la pasividad. Propone que los cubanos deben dejar de esperar pasivamente por cambios que nunca llegarán desde el poder y asumir la responsabilidad de buscar su propia libertad. Insta a la población a practicar el perdón, el diálogo y el respeto, y a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más libre y justa.
¿Qué papel juega la Iglesia en la crítica al régimen cubano según Reyes?
Según Alberto Reyes, la Iglesia juega un papel crucial como voz crítica y esperanzadora dentro de la sociedad civil cubana. Reyes destaca la importancia de la fe y la espiritualidad como herramientas de resistencia ante la represión. También resalta la necesidad de que la Iglesia actúe como un espacio de reflexión ética y social que inspire a los cubanos a cuestionar la situación actual y a trabajar por el cambio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.