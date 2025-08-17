Peligroso juego infantil en Cuba: Niños se lanzan desde un puente sin supervisión

Un video compartido por el creador de contenidos Yurien Gil (@yuriengil_36) ha generado alarma en redes sociales al mostrar a varios niños cubanos lanzándose desde un puente en "Las Compuertas", en la localidad Las Margaritas del municipio Bauta, provincia Artemisa.

Más allá del peligro de la altura del salto, se esconden otros misterios bajo el agua que pueden ser mortales, como posibles piezas de hierro, rocas y plantas enredaderas.

Las imágenes revelan una práctica extremadamente peligrosa, sin supervisión adulta. “¿Y si tu amigo se tira del puente, tú también te tiras?”, recuerda con ironía un usuario, resumiendo el riesgo de seguir la corriente sin medir consecuencias.

“Cuánta irresponsabilidad en un video. ¿Cómo pueden estar esos niños ahí solos?”, comentó otro, mientras varios internautas expresaron su preocupación por la profundidad del agua y los peligros invisibles: “Lo mismo que te pasaba un mojón que un hierro por al lado… y la ameba que pueda haber ahí”.

Aunque algunos recuerdan con nostalgia haber hecho lo mismo en su infancia, la falta de control y el estado actual de las aguas hacen de esta práctica una amenaza real.

“Eso es muy arriesgado, pudo ser peor”, alertó un comentarista. Cuba necesita espacios seguros para la recreación de sus niños. Esto no es una aventura, es un peligro.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el juego peligroso de niños en Cuba