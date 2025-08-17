Peligroso juego infantil en Cuba: Niños se lanzan desde un puente sin supervisión

Un video compartido por el creador de contenidos Yurien Gil (@yuriengil_36) ha generado alarma en redes sociales al mostrar a varios niños cubanos lanzándose desde un puente en "Las Compuertas", en la localidad Las Margaritas del municipio Bauta, provincia Artemisa.
Más allá del peligro de la altura del salto, se esconden otros misterios bajo el agua que pueden ser mortales, como posibles piezas de hierro, rocas y plantas enredaderas.
Las imágenes revelan una práctica extremadamente peligrosa, sin supervisión adulta. “¿Y si tu amigo se tira del puente, tú también te tiras?”, recuerda con ironía un usuario, resumiendo el riesgo de seguir la corriente sin medir consecuencias.
“Cuánta irresponsabilidad en un video. ¿Cómo pueden estar esos niños ahí solos?”, comentó otro, mientras varios internautas expresaron su preocupación por la profundidad del agua y los peligros invisibles: “Lo mismo que te pasaba un mojón que un hierro por al lado… y la ameba que pueda haber ahí”.
Aunque algunos recuerdan con nostalgia haber hecho lo mismo en su infancia, la falta de control y el estado actual de las aguas hacen de esta práctica una amenaza real.
“Eso es muy arriesgado, pudo ser peor”, alertó un comentarista. Cuba necesita espacios seguros para la recreación de sus niños. Esto no es una aventura, es un peligro.
Preguntas frecuentes sobre el juego peligroso de niños en Cuba
¿Por qué es peligroso que los niños se lancen desde puentes en Cuba?
Lanzarse desde puentes es peligroso debido a los peligros ocultos bajo el agua, como piezas de hierro, rocas y plantas enredaderas, que pueden causar lesiones graves o incluso ser mortales. Además, la falta de supervisión adulta incrementa el riesgo de accidentes.
¿Qué refleja el estado de los parques infantiles en Cuba sobre las condiciones de recreación para los niños?
El estado deplorable de los parques infantiles en Cuba refleja un abandono significativo de las infraestructuras públicas, lo que limita las opciones seguras de recreación para los niños. Esto se evidencia en estructuras oxidadas, rotas y peligrosas que ponen en riesgo la seguridad de los menores.
¿Qué acciones pueden tomar las familias y autoridades para evitar estos riesgos en Cuba?
Las familias deben estar más conscientes y supervisar las actividades de sus hijos, educándolos sobre los peligros de ciertas prácticas. Por su parte, las autoridades deben invertir en mejorar y mantener las infraestructuras recreativas y establecer vigilancia en áreas de riesgo para proteger a los menores.
¿Cuál es la relación entre el deterioro de los espacios públicos y las conductas de riesgo de los jóvenes en Cuba?
La falta de espacios públicos seguros y bien mantenidos en Cuba contribuye a que los jóvenes busquen alternativas de entretenimiento que pueden ser peligrosas. La negligencia institucional y la falta de opciones recreativas seguras promueven conductas de riesgo entre los adolescentes.
