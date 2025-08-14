Emotivo momento en hospital de Holguín: Hijos llevan fuerza y amor a su padre en estado crítico

Familiares y personal médico del Hospital Lenin acompañan a un hombre en estado crítico, junto a sus dos hijos, en un momento de esperanza y cariño.

Un momento de ternura y esperanza conmovió este miércoles a pacientes, familiares y personal médico del Hospital Lenin, en Holguín, cuando dos niños pudieron entrar a la sala de cardiología para felicitar y acompañar a su padre, ingresado en estado crítico.

La institución médica no precisó qué enfermedad padece el hombre, pero explicó que, aunque se trataba de una situación delicada, decidieron permitir el encuentro por el valor emocional que podría tener para el paciente y su familia.

“En momentos así, esas excepciones llenas de esperanza y cariño impactan profundamente”, señalaron en su mensaje.

Las imágenes muestran al hombre postrado en cama, cubierto con una manta naranja, mientras sus hijos, con mascarillas, se colocan a su lado. En otra fotografía, ambos posan junto a él y rodeados por miembros del equipo médico.

La escena generó una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente de personas que han vivido situaciones similares y conocen la importancia de un gesto así.

“Solo el que ha pasado por una experiencia como paciente o familiar sabe lo importante que es”, escribió una internauta. Otra recordó que perdió a su padre en el mismo hospital sin poder verlo en sus últimos días y expresó que encuentros como este deberían ser posibles para todos.

También hubo mensajes cargados de fe y aliento: “No es fácil cada día pensar en tus hijos y la falta que les hacemos. Gracias a Dios hoy estoy bien y me concedió la vida para terminar de criar a mis hijas. Él es nuestro mejor médico”.

Para muchos, este episodio es más que una excepción médica, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más duros, un instante de amor y cercanía puede convertirse en el mejor tratamiento.

