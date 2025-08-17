Clamor en Miami: Piden sacar ciertas categorías familiares del "Travel Ban"

Vídeos relacionados:

Un grupo de residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses en Miami anunció la organización de una protesta pacífica para exigir que las categorías de reunificación familiar sean eliminadas de las restricciones del ‘Travel Ban’, política que limita el ingreso de nacionales de varios países, entre ellos Cuba.

La noticia trascendió en un artículo de la comunicadora Heidy Hidalgo-Gato, para Diario de las Américas, donde se explicó que la iniciativa es promovida por el colectivo Residentes y Ciudadanos Unidos, que reúne a más de 200 miembros y reclama la reunificación de miles de familias con trámites migratorios estancados en las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4, algunas de ellas en espera desde hace más de una década.

Según informaron los organizadores a Hidalgo-Gato, la movilización está prevista para el domingo 24 de agosto en las inmediaciones del restaurante Versailles, en Miami, y coincidirá con la revisión que la administración Trump planea realizar sobre la directiva presidencial que sostiene el ‘Travel Ban’.

Edisleidys Martínez Álvarez, portavoz del grupo, explicó a la periodista que el objetivo es visibilizar de manera respetuosa una petición concreta: “retirar a las categorías familiares del alcance de la medida” y argumentó que el equipo labora en la logística y los permisos necesarios para garantizar una manifestación ordenada y segura.

Los convocantes difundieron además un código de conducta para los participantes: vestir de blanco como símbolo de paz, portar carteles claros y respetuosos, mantener una actitud pacífica y rechazar cualquier provocación.

La protesta, como destaca la nota, busca reflejar la frustración de familias separadas por años y encauzar, por vías institucionales, el reclamo de reunificación como un derecho humano esencial.

Las visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J para cubanos quedaron suspendidas bajo una Proclamación Presidencial firmada por Donald Trump.

Esto afecta tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, limitando significativamente las posibilidades de entrada legal de los cubanos a Estados Unidos.

La reunificación familiar se ve afectada parcialmente, ya que las solicitudes hechas por ciudadanos estadounidenses para cónyuges, hijos o padres están exentas.

Sin embargo, las reclamaciones de residentes permanentes quedan suspendidas, lo que genera incertidumbre para muchas familias cubanas.

Preguntas frecuentes sobre el "Travel Ban" y su impacto en la reunificación familiar de cubanos