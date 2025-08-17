Clamor en Miami: Piden sacar ciertas categorías familiares del "Travel Ban"

Vídeos relacionados:
Un grupo de residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses en Miami anunció la organización de una protesta pacífica para exigir que las categorías de reunificación familiar sean eliminadas de las restricciones del ‘Travel Ban’, política que limita el ingreso de nacionales de varios países, entre ellos Cuba.
La noticia trascendió en un artículo de la comunicadora Heidy Hidalgo-Gato, para Diario de las Américas, donde se explicó que la iniciativa es promovida por el colectivo Residentes y Ciudadanos Unidos, que reúne a más de 200 miembros y reclama la reunificación de miles de familias con trámites migratorios estancados en las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4, algunas de ellas en espera desde hace más de una década.
Según informaron los organizadores a Hidalgo-Gato, la movilización está prevista para el domingo 24 de agosto en las inmediaciones del restaurante Versailles, en Miami, y coincidirá con la revisión que la administración Trump planea realizar sobre la directiva presidencial que sostiene el ‘Travel Ban’.
Edisleidys Martínez Álvarez, portavoz del grupo, explicó a la periodista que el objetivo es visibilizar de manera respetuosa una petición concreta: “retirar a las categorías familiares del alcance de la medida” y argumentó que el equipo labora en la logística y los permisos necesarios para garantizar una manifestación ordenada y segura.
Los convocantes difundieron además un código de conducta para los participantes: vestir de blanco como símbolo de paz, portar carteles claros y respetuosos, mantener una actitud pacífica y rechazar cualquier provocación.
La protesta, como destaca la nota, busca reflejar la frustración de familias separadas por años y encauzar, por vías institucionales, el reclamo de reunificación como un derecho humano esencial.
Las visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J para cubanos quedaron suspendidas bajo una Proclamación Presidencial firmada por Donald Trump.
Esto afecta tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, limitando significativamente las posibilidades de entrada legal de los cubanos a Estados Unidos.
La reunificación familiar se ve afectada parcialmente, ya que las solicitudes hechas por ciudadanos estadounidenses para cónyuges, hijos o padres están exentas.
Sin embargo, las reclamaciones de residentes permanentes quedan suspendidas, lo que genera incertidumbre para muchas familias cubanas.
Preguntas frecuentes sobre el "Travel Ban" y su impacto en la reunificación familiar de cubanos
¿Qué es el "Travel Ban" y cómo afecta a las familias cubanas?
El "Travel Ban" es una medida ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que restringe o bloquea la entrada de ciudadanos extranjeros de determinados países, incluida Cuba. Esta medida afecta especialmente a las familias cubanas en procesos de reunificación, ya que suspende la emisión de visas para ciertas categorías como turismo, negocios y estudios, dejando en el limbo a muchas familias que esperaban reunirse en Estados Unidos. Las restricciones han generado una gran frustración y desamparo entre los cubanos, que ven sus planes de reunificación truncados por razones políticas y de seguridad nacional.
¿Qué categorías de visas están suspendidas bajo el "Travel Ban" para los cubanos?
Las categorías de visas suspendidas para los cubanos incluyen B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudiantes), M (estudios técnicos) y J (intercambio cultural). Estas restricciones afectan tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, limitando significativamente las posibilidades de entrada legal de los cubanos a Estados Unidos. Sin embargo, hay excepciones para los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, hijos menores y padres, que no se ven afectados por la medida.
¿Cómo pueden los cubanos afectados por el "Travel Ban" buscar asistencia legal?
Los cubanos afectados por el "Travel Ban" pueden buscar asistencia legal consultando con abogados de inmigración. Es recomendable que revisen la validez de sus visas y, si tienen procesos pendientes, soliciten extensiones formales. Los consulados podrían adoptar interpretaciones más estrictas de la norma, por lo que contar con asesoramiento legal puede ser crucial para entender las opciones disponibles y cómo proceder en cada caso específico. Además, hay esfuerzos legales en curso para desafiar la suspensión de trámites de residencia y reunificación familiar.
¿Existen excepciones al "Travel Ban" para los cubanos?
Sí, existen excepciones al "Travel Ban" para los cubanos. Estas incluyen a los residentes permanentes legales (portadores de green card), personas con visas válidas emitidas antes del 9 de junio de 2025, y solicitantes de visas bajo categorías familiares IR, como padres, cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la entrada a Estados Unidos no está garantizada al 100%, ya que la decisión final recae sobre los oficiales migratorios en los puertos de entrada.
¿Qué acciones están tomando los cubanos en respuesta al "Travel Ban"?
Los cubanos están organizando protestas y buscando apoyo legal para desafiar el "Travel Ban". En Miami, un grupo de residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses ha convocado una manifestación pacífica para exigir la eliminación de las categorías familiares de las restricciones. Además, abogados de inmigración están preparando demandas para reanudar los trámites de residencia y reunificación familiar. Estas acciones reflejan el profundo impacto emocional y el deseo de los afectados de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos.
