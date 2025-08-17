“Nos deben meses de salario”: profesores de Matanzas exigen pagos atrasados por horas extras

El sistema exige a los profesores más horas de trabajo para cubrir vacantes, pero niega la retribución

Vídeos relacionados:

Una carta firmada por un profesor, en nombre de otros 10 docentes del centro mixto Alberto Fernández Montes de Oca, en el municipio matancero de Jagüey Grande, expuso la inconformidad del claustro con el incumplimiento del pago correspondiente a la sobrecarga laboral, un derecho recogido en normas oficiales que hasta hace poco se cumplía sin dificultad.

Según los afectados, los especialistas administrativos de la escuela aseguraron que el pago atrasado desde diciembre se realizaría en febrero, pero nunca ocurrió.

En tres ocasiones la Dirección Municipal de Educación prometió reunirse con ellos y aún no ha dado la cara, reveló la sección Apartado 1433 del periódico oficial Girón.

El problema fue trasladado al Comité Municipal del Partido, a la Oficina de Opinión del Pueblo y al sindicato municipal del sector, sin obtener respuesta ni el dinero adeudado.

Mientras tanto, el funcionamiento de la escuela depende de la sobrecarga laboral de los pocos profesores disponibles, ya que la plantilla permanece incompleta.

En medio de este escenario, la propia Dirección Provincial de Educación recuerda que la Resolución 10/2024 del Ministerio de Educación (Mined) condiciona los pagos adicionales a la inejecución presupuestaria a nivel municipal y prioriza ciertos niveles de enseñanza, además de no reconocer carácter retroactivo.

Lo más leído hoy:

Esa interpretación burocrática mantiene en la incertidumbre a los educadores que sostienen la referida secundaria básica.

La situación exhibe una contradicción flagrante: el sistema exige a los profesores más horas de trabajo para cubrir vacantes, pero niega la retribución que la misma normativa reconoce, mientras las instituciones responsables optan por la evasión y el silencio.

Cuba inició el curso escolar 2024-2025 con un déficit de 24,000 profesores, en un contexto de un elevado éxodo migratorio, así como una galopante inflación y bajos salarios y pensiones, como parte de la crisis multisistémica en que se encuentra hundida la isla.

El déficit de docentes se concentra sobre todo en la enseñanza secundaria y en los preuniversitarios de ciencias exactas, tanto en La Habana como en otras provincias del occidente y centro del país.

El gobierno aprobó en 2014 el Código de Trabajo, que autoriza la modalidad del pluriempleo para, supuestamente, atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo y posibilitar que la gente ganara más dinero.

Asimismo, en los últimos años, cientos de docentes cubanos que habían dejado las aulas han vuelto a impartir clases, al igual que profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogen a las nuevas modalidades de pago.

Meses atrás, la creadora de contenidos cubana Sheyla Reyes (@sheyreyes03) mostró en un video publicado en TikTok lo que puede comprar un maestro en Cuba con el salario mensual que recibe por su trabajo.

Reyes explicó que el salario promedio de un maestro ronda entre los 2,500 y 3,000 pesos cubanos, una cifra que se ha visto gravemente afectada por el descontrol de la inflación y la devaluación del CUP en los últimos años.

En abril, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba anunció un aumento de salarios con el fin de fortalecer la estabilidad y permanencia del personal en instituciones educativas y en el Sistema Nacional de Salud.

En los últimos años el sistema de educación se ha deteriorado por el déficit de profesores, la disminución en la calidad de la enseñanza y el deterioro material de las infraestructuras.

Preguntas Frecuentes sobre el Impago a Profesores en Matanzas