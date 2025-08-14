Subsecretario de Estado de EE.UU. sobre el mito de Fidel Castro: "Están delirando deliberadamente"

Vídeos relacionados:
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, arremetió este miércoles contra lo que calificó como “mitos persistentes” en torno a la figura de Fidel Castro y la realidad cubana, en coincidencia con el 99 aniversario del natalicio del dictador.
En un mensaje publicado en la red social X, Landau señaló que “cualquier persona menor de 67 años, incluyéndome, no ha conocido un solo día en el que Cuba no estuviera bajo el gobierno dictatorial de su Partido Comunista”.
A pesar de ello, lamentó que todavía existan quienes sostengan que “los líderes comunistas de Cuba son los buenos” y que “el pueblo cubano está feliz con este arreglo”.
“Cualquiera que crea estos mitos a estas alturas está delirando deliberadamente”, afirmó el diplomático.
En el aniversario 99 del natalicio de Castro, Landau agregó que, si Cuba fuera realmente “un paraíso socialista”, el régimen no estaría “aterrorizado de su propio pueblo” y se atrevería a convocar elecciones con candidatos independientes.
Con esta declaración, el alto funcionario estadounidense no solo cuestionó la narrativa oficial que rodea la figura de Castro, sino que también reiteró las demandas de Washington para que en la isla se celebren comicios libres y plurales.
Lo más leído hoy:
En su mensaje, Landau desmonta cuatro mitos que, según él, el régimen cubano ha cultivado durante décadas.
El primero es la idea de que la dictadura comunista ha elevado el nivel de vida de los cubanos, especialmente en educación y salud. A su juicio, tras más de sesenta años de gobierno de partido único, la calidad de vida en la isla es “abyecta” y continúa deteriorándose.
El segundo mito es que “los líderes de la dictadura son liberadores progresistas”. Landau los describe como “matones despiadados” que hicieron todo lo posible por consolidar un poder absoluto y perpetuo, llegando incluso a dar refugio a fugitivos de la justicia estadounidense.
El tercero sostiene que “los líderes del régimen priorizan el bienestar del pueblo por encima del propio”. El diplomático asegura que, como en cualquier dictadura, las élites —especialmente la familia Castro y la cúpula militar y de inteligencia— gozan de privilegios, mientras la mayoría de la población vive en la escasez.
Por último, Landau refuta el mito de que “si algo de lo anterior no se cumple, es culpa exclusiva del bloqueo de EE.UU.”.
Afirma que “no existe tal bloqueo”, y asegura que Cuba es libre de comerciar con otros países y que, de hecho, recibe recursos externos, como el petróleo de Venezuela y las remesas enviadas desde el extranjero.
Al cerrar su mensaje aseguró que los “fanáticos ideológicos” seguirán defendiendo estas ideas, “como si creyeran en unicornios”, pero que cualquier persona imparcial debería reconocer que “Cuba ha sido secuestrada por una banda de matones que usa retórica revolucionaria vacía para justificar su control reaccionario y represivo del poder”.
El subsecretario expresó su deseo de “pisar una Cuba libre y próspera” y dijo estar convencido de que lo verá hecho realidad.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de EE.UU. a los mitos de Fidel Castro y la situación en Cuba
¿Cuáles son los mitos sobre Fidel Castro que critica el subsecretario de Estado de EE.UU.?
El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, critica varios mitos sobre Fidel Castro, entre ellos que la dictadura comunista ha elevado el nivel de vida de los cubanos en áreas como educación y salud, que los líderes comunistas son liberadores progresistas, y que priorizan el bienestar del pueblo. Landau también desmiente que el "bloqueo" de EE.UU. sea el culpable exclusivo de los problemas de Cuba, afirmando que la calidad de vida en Cuba es abyecta y sigue deteriorándose.
¿Por qué el subsecretario de Estado de EE.UU. considera que quienes creen en estos mitos están "delirando deliberadamente"?
Landau afirma que cualquiera que crea en estos mitos a estas alturas está "delirando deliberadamente" porque después de más de seis décadas de gobierno de partido único en Cuba, la realidad abrumadora es que la calidad de vida sigue siendo baja y la represión es constante. Según su opinión, los líderes del régimen utilizan retórica revolucionaria vacía para justificar un control reaccionario y represivo del poder.
¿Qué demanda el gobierno de EE.UU. respecto a las elecciones en Cuba?
El gobierno de EE.UU. demanda la celebración de elecciones libres y plurales en Cuba, con candidatos independientes del Partido Comunista. Landau sugiere que si el régimen cubano no tuviera miedo de su pueblo, permitiría elecciones con candidatos que no pertenezcan al partido oficialista.
¿Cómo se manifiesta la propaganda castrista en la actualidad en Cuba?
La propaganda castrista en Cuba se manifiesta a través de publicaciones que buscan vender la idea de que Fidel Castro sigue vivo en el ideario del país. El régimen ha intensificado el trabajo político-ideológico con afiches, canciones, actos políticos y actividades enfocadas en glorificar a Castro, especialmente en su 99 aniversario. Esto ocurre en un contexto de crisis económica y social, donde los apagones, la inflación, y la escasez son comunes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.