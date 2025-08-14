Subsecretario de Estado de EE.UU. sobre el mito de Fidel Castro: "Están delirando deliberadamente"

Vídeos relacionados:

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, arremetió este miércoles contra lo que calificó como “mitos persistentes” en torno a la figura de Fidel Castro y la realidad cubana, en coincidencia con el 99 aniversario del natalicio del dictador.

En un mensaje publicado en la red social X, Landau señaló que “cualquier persona menor de 67 años, incluyéndome, no ha conocido un solo día en el que Cuba no estuviera bajo el gobierno dictatorial de su Partido Comunista”.

A pesar de ello, lamentó que todavía existan quienes sostengan que “los líderes comunistas de Cuba son los buenos” y que “el pueblo cubano está feliz con este arreglo”.

“Cualquiera que crea estos mitos a estas alturas está delirando deliberadamente”, afirmó el diplomático.

En el aniversario 99 del natalicio de Castro, Landau agregó que, si Cuba fuera realmente “un paraíso socialista”, el régimen no estaría “aterrorizado de su propio pueblo” y se atrevería a convocar elecciones con candidatos independientes.

Con esta declaración, el alto funcionario estadounidense no solo cuestionó la narrativa oficial que rodea la figura de Castro, sino que también reiteró las demandas de Washington para que en la isla se celebren comicios libres y plurales.

En su mensaje, Landau desmonta cuatro mitos que, según él, el régimen cubano ha cultivado durante décadas.

El primero es la idea de que la dictadura comunista ha elevado el nivel de vida de los cubanos, especialmente en educación y salud. A su juicio, tras más de sesenta años de gobierno de partido único, la calidad de vida en la isla es “abyecta” y continúa deteriorándose.

El segundo mito es que “los líderes de la dictadura son liberadores progresistas”. Landau los describe como “matones despiadados” que hicieron todo lo posible por consolidar un poder absoluto y perpetuo, llegando incluso a dar refugio a fugitivos de la justicia estadounidense.

El tercero sostiene que “los líderes del régimen priorizan el bienestar del pueblo por encima del propio”. El diplomático asegura que, como en cualquier dictadura, las élites —especialmente la familia Castro y la cúpula militar y de inteligencia— gozan de privilegios, mientras la mayoría de la población vive en la escasez.

Por último, Landau refuta el mito de que “si algo de lo anterior no se cumple, es culpa exclusiva del bloqueo de EE.UU.”.

Afirma que “no existe tal bloqueo”, y asegura que Cuba es libre de comerciar con otros países y que, de hecho, recibe recursos externos, como el petróleo de Venezuela y las remesas enviadas desde el extranjero.

Al cerrar su mensaje aseguró que los “fanáticos ideológicos” seguirán defendiendo estas ideas, “como si creyeran en unicornios”, pero que cualquier persona imparcial debería reconocer que “Cuba ha sido secuestrada por una banda de matones que usa retórica revolucionaria vacía para justificar su control reaccionario y represivo del poder”.

El subsecretario expresó su deseo de “pisar una Cuba libre y próspera” y dijo estar convencido de que lo verá hecho realidad.

