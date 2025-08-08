El ISDI se muda al Pablo al declararse inhabitable su sede en Centro Habana

Vídeos relacionados:

El Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) tendrá una nueva sede en el municipio Playa, tras declararse inhabitable el edificio que ocupó por más de cuatro décadas en Belascoaín y Carlos III, Centro Habana.

Facebook / David Lahera

La información fue confirmada por el diseñador David Lahera en su perfil de Facebook y replicada por medios estatales como Cubadebate y el sitio web del Gobierno de La Habana.

Facebook / David Lahera

La nueva ubicación del ISDi será el antiguo Instituto Politécnico “Pablo de la Torriente Brau”, en 1ra y 32, una instalación actualmente en proceso de remodelación.

Durante los últimos cursos, los estudiantes del ISDi fueron reubicados en aulas de otras facultades de la Universidad de La Habana, a la cual el centro está adscrito como unidad presupuestaria independiente, debido al mal estado del edificio original. Según precisaron las autoridades, es probable que las clases del curso 2025–2026 continúen provisionalmente en esos espacios mientras concluyen las labores constructivas en la nueva sede.

El traspaso administrativo del inmueble ya ha concluido, y actualmente se ejecutan tareas de diagnóstico, diseño de proyectos, contratación de ejecutores y compra de materiales para su restauración integral. El objetivo es garantizar condiciones seguras, funcionales y estéticamente acordes para la formación de los futuros diseñadores cubanos.

Sin embargo, el traslado ha generado interrogantes sobre el destino del antiguo “Pablo”, institución donde antes se impartían especialidades de artesanía, construcción y más recientemente, informática. “La noticia no dice qué sucedió con el Politécnico”, señaló un usuario en los comentarios del medio oficialista Cubadebate.

Una sede marcada por el abandono

La decisión de abandonar la sede original del ISDI no es nueva. En marzo de 2022, el centro cerró sus puertas debido a un “complicado fallo arquitectónico” que comprometía la seguridad del inmueble, según anunció entonces la propia institución en redes sociales. Por esa fecha un ingeniero civil calificó el problema como “estructural y muy peligroso”, señalando que nunca se reforzó adecuadamente la edificación para soportar nuevas cargas como la del teatro construido en el último nivel.

En enero pasado, el deterioro llegó a su punto máximo con un derrumbe parcial del edificio, que dejó una anciana lesionada y varias familias afectadas. “El derrumbe del ISDI es también el derrumbe de Cuba”, escribió en ese momento el diseñador Carlos Zamora en una publicación que se volvió viral. El hecho conmocionó a la comunidad académica y reavivó las críticas sobre el abandono de infraestructuras clave para la educación superior.

Camino a una nueva etapa

Fundado en 1984, el ISDI ha graduado a más de 3.000 diseñadores y mantiene vínculos con sectores productivos, de servicios y el ámbito sociocultural. Su decano, el Dr. C. Sergio Peña Martínez, aseguró tras el derrumbe que “el ISDI no se detiene” y que lucharán por una sede a la altura de su historia y misión. La mudanza al “Pablo”, aunque marcada por la urgencia, podría ser el inicio de una nueva etapa para una de las instituciones más creativas y resilientes del país.

