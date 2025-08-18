Melanie Santiler y Velito el Bufón arrasan en plataformas de la música con “Todo se supera”

A ritmo de despecho, humor y mucha soltura, los cubanos Melanie Santiler y Velito el Bufón están pegadísimos con su canción “Todo se supera”, que acumula más de dos millones de visualizaciones en YouTube a solo tres semanas de su estreno.

El videoclip, publicado en el canal oficial de Melanie, ha convertido este tema en uno de los más virales del verano cubano. La Mami Fina y el Bufón juegan con letras directas, sensuales y a la vez cortantes, que encienden los comentarios en redes.

El dúo ha demostrado tener una química explosiva. Mientras Velito lanza dardos como “Pensaste que me iba a morir sin ti, y al parecer tú no coordinas”, Melanie le contesta sin filtro, recordándole dónde estaba ella cuando él escribía canciones que hoy se pegan.

"Todo se supera" se encuentra disponible en plataformas digitales gracias al sello ONErpm, y ya suena fuerte en playlists urbanas y en videos virales de TikTok.

Los usuarios han dejado claro su criterio sobre el tema en las redes. "Esta chica está haciendo que el reparto se escuche 10,000 veces mejor", dijo una seguidora.

Otra persona expresó: ¡Wow, el intro de bolero mezclado con reparto es una locura y el video una joyita. Llevaron la música urbana a otro nivel".

Melanie Santiler, ya había llamado la atención con su tema "Buen Provecho", una canción de “amor” que no habla de besos dulces ni promesas, sino de hambre, deseo y traiciones en Cuba. Ahora vuelve a la carga en este dueto que les está dando muy buena crítica a ambos cantantes.

En YouTube, "Todo se Supera" continúa sumando views y comentarios de fans que celebran tanto la música como la letra, porque es, en definitiva, una canción para dedicar, para bailar y para recordar que hasta los grandes amores se olvidan y pueden dejar paso a que llegue algo mejor a nuestras vidas.