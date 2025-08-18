Una joven colombiana se volvió viral —y no precisamente por buenas razones— tras publicar un video en TikTok en el que criticó duramente su experiencia de viaje a Cuba. Las palabras que usó generaron un aluvión de respuestas, especialmente de cubanos, que consideraron sus declaraciones ofensivas, ignorantes y despectivas.

“Allá la gente es súper sucia, súper cochina”, dijo la joven en el video. “Fuimos supuestamente al mejor hotel de todo Cuba y terminé alimentándome una semana a base de agua de coco”.

La joven también se quejó de la falta de conectividad en la isla, afirmando que "TikTok no abre", y comparó las creencias religiosas de los cubanos con prácticas "de hace mil años", lo que fue interpretado como una burla a la santería, religión de raíces profundas en la cultura cubana.

Además, contó que le pagaba 20 dólares diarios a un guía local, y que luego descubrió que eso equivalía a lo que gana en un mes, lo que terminó usando como argumento para reforzar su crítica a la situación del país.

Sus comentarios no tardaron en encender las redes sociales. Decenas de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, reaccionaron con videos de respuesta. Una de las más compartidas fue una cubana (@lidiadiaz1994) que le respondió con dureza, pero también con claridad:

“Me sorprende que seas tan bonita y a la vez tan bruta e ignorante. Sí, hay personas que comen de la basura y no se bañan todos los días, pero eso es por necesidad, no por gusto. Cuba está en dictadura desde hace más de 60 años”.

Otra usuaria, también cubana (@helenmenendez), le respondió que el problema no era solo contar lo que vivió, sino cómo lo expresó: “Quería ir a un paraíso y se encontró con una realidad dura. Pero eso no le da derecho a hablar así de quienes están pasando trabajo”.

Ante la ola de críticas y comentarios negativos, la joven colombiana eliminó el video de su perfil y posteriormente lo cerró y bloqueó. Sin embargo, ya era tarde: el contenido se había replicado en múltiples cuentas y el tema sigue siendo tendencia en TikTok.

La indignación no fue exclusiva de cubanos. Muchos usuarios colombianos también repudiaron las declaraciones de su compatriota. Algunos incluso se disculparon públicamente, asegurando que su visión no representa la de la mayoría.

La polémica ha abierto una conversación más amplia sobre el tipo de turismo que algunas personas practican, la falta de empatía y la responsabilidad al usar las redes sociales. Como dijo una usuaria: “Una viajera entiende. Una turista juzga”.

