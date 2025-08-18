Una joven colombiana se volvió viral —y no precisamente por buenas razones— tras publicar un video en TikTok en el que criticó duramente su experiencia de viaje a Cuba. Las palabras que usó generaron un aluvión de respuestas, especialmente de cubanos, que consideraron sus declaraciones ofensivas, ignorantes y despectivas.
“Allá la gente es súper sucia, súper cochina”, dijo la joven en el video. “Fuimos supuestamente al mejor hotel de todo Cuba y terminé alimentándome una semana a base de agua de coco”.
La joven también se quejó de la falta de conectividad en la isla, afirmando que "TikTok no abre", y comparó las creencias religiosas de los cubanos con prácticas "de hace mil años", lo que fue interpretado como una burla a la santería, religión de raíces profundas en la cultura cubana.
Además, contó que le pagaba 20 dólares diarios a un guía local, y que luego descubrió que eso equivalía a lo que gana en un mes, lo que terminó usando como argumento para reforzar su crítica a la situación del país.
Sus comentarios no tardaron en encender las redes sociales. Decenas de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, reaccionaron con videos de respuesta. Una de las más compartidas fue una cubana (@lidiadiaz1994) que le respondió con dureza, pero también con claridad:
“Me sorprende que seas tan bonita y a la vez tan bruta e ignorante. Sí, hay personas que comen de la basura y no se bañan todos los días, pero eso es por necesidad, no por gusto. Cuba está en dictadura desde hace más de 60 años”.
Otra usuaria, también cubana (@helenmenendez), le respondió que el problema no era solo contar lo que vivió, sino cómo lo expresó: “Quería ir a un paraíso y se encontró con una realidad dura. Pero eso no le da derecho a hablar así de quienes están pasando trabajo”.
Ante la ola de críticas y comentarios negativos, la joven colombiana eliminó el video de su perfil y posteriormente lo cerró y bloqueó. Sin embargo, ya era tarde: el contenido se había replicado en múltiples cuentas y el tema sigue siendo tendencia en TikTok.
La indignación no fue exclusiva de cubanos. Muchos usuarios colombianos también repudiaron las declaraciones de su compatriota. Algunos incluso se disculparon públicamente, asegurando que su visión no representa la de la mayoría.
La polémica ha abierto una conversación más amplia sobre el tipo de turismo que algunas personas practican, la falta de empatía y la responsabilidad al usar las redes sociales. Como dijo una usuaria: “Una viajera entiende. Una turista juzga”.
Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia Turística en Cuba
¿Por qué la turista colombiana generó indignación con sus comentarios sobre Cuba?
La turista colombiana causó indignación por sus comentarios despectivos sobre la higiene de las personas en Cuba y la falta de conectividad, además de burlarse de las creencias religiosas locales. Sus declaraciones fueron vistas como ofensivas e ignorantes por muchos cubanos, tanto en la isla como en el extranjero.
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura y servicios en Cuba que podría afectar el turismo?
La infraestructura en Cuba enfrenta serios problemas, como la acumulación de basura, calles destruidas, y falta de servicios básicos como electricidad y agua potable. Este deterioro afecta tanto a los residentes como a los turistas que buscan una experiencia más allá de los circuitos turísticos tradicionales.
¿Cómo influye el turismo en la economía cubana y en la vida diaria de sus ciudadanos?
El turismo en Cuba representa una fuente de ingresos importante, pero los beneficios económicos no siempre llegan a la población local. La mayoría de las ganancias se destinan al gobierno, mientras que los ciudadanos enfrentan escasez de recursos básicos y servicios deficientes.
¿Qué contraste existe entre la experiencia turística y la vida cotidiana en Cuba?
Existen contrastes significativos entre la experiencia turística y la vida cotidiana en Cuba. Los turistas disfrutan de hoteles con todas las comodidades, mientras que los cubanos enfrentan apagones, escasez de alimentos y medicinas, y condiciones de vida difíciles. Esta disparidad es una fuente de frustración tanto para los locales como para algunos visitantes que son conscientes de la situación.
