Tiktoker cubana regresa de viaje a Cuba: “No puedo expresar lo deprimente que es aquello”

La creadora de contenidos cubana Nelita Tiki (@nelita.tiki) compartió con sus seguidores la profunda tristeza que experimentó durante un reciente viaje a Cuba para ver a su familia.

Hizo la visita en compañía de su pareja y sus dos hijas pequeñas. La estancia en la casa familiar estuvo marcada por largos apagones, escasez de agua y en general describió condiciones de vida “deprimentes” en el país.

“No es lo mismo que te digan que Cuba lleva 38 horas sin corriente a tú vivirlo allí adentro. Aquello está deprimente. La gente no tiene ánimo”, lamentó la joven en un video publicado en su perfil de TikTok, donde acumula miles de seguidores.

Nelita expresó que la única cosa bonita que vivió durante esos días fue el amor de sus seres queridos en la isla, en especial su abuela, a quien fue a visitar. La experiencia fue tan desgarradora que no planea volver a Cuba “en mucho tiempo”.

“La corriente la ponen dos horas, cuatro horas. No hay humanidad, no hay respeto. No puedo explicar la tristeza con la que he vuelto porque desgraciadamente no puedo hacer nada”, dijo conmovida.

La tiktoker estuvo de vacaciones en Varadero, una experiencia que era completamente nueva para ella y quería compartirla con sus seres queridos.

Sin embargo, en su primer video decidió reflejar el sentimiento de impotencia que comparten miles de cubanos dentro y fuera del país, afectados por la profunda crisis económica, apagones interminables y la dura represión del régimen, que limita cualquier intento de denuncia o protesta ciudadana.

Su testimonio ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos se han sentido identificados con su dolor y frustración. Otros usuarios agradecieron que haya alzado la voz y visibilizado la dura realidad que se vive en Cuba hoy.

Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y los testimonios de los cubanos