"No los estoy asustando, pero me pasó a mí": cubana relata lo que vivió en aeropuerto de Miami tras regresar de Cuba

La cubana Heidy Díaz Sosa, conocida en TikTok como @heidydiazsosa, compartió un testimonio que se ha hecho viral tras contar su experiencia en el aeropuerto de Miami después de regresar de un viaje de tres días a Cuba.

En su video, grabado desde Houston, relató: “Yo tengo una residencia CU6, yo no apliqué para asilo, yo mi residencia es por Ley de Ajuste cubano… me quitaron el celular, tuve que darles la contraseña de mi teléfono, se metieron en mi cuenta de banco, en cachá, en la galería, en los chat con mi familia, se metieron en todo”.

Aseguró además que un oficial le dijo que no podría regresar a la isla: “Me pusieron en el sistema a mi esposo y a mí que a Cuba no puedo entrar más… me dijeron: primera y última vez”.

La creadora de contenido explicó que este era su primer viaje a Cuba en tres años, motivado por la necesidad de ver a su madre y porque su esposo quería visitar a su padre enfermo. Agregó un mensaje dirigido a otros cubanos con residencia en EE.UU.: “Mi consejo es que si van a ir a Cuba que esperen, no los estoy asustando, pero me pasó a mí… a lo mejor ustedes viajan y no pasa nada. A mí me pasó ayer y la pasé mal, que yo pensé que me iban a virar para atrás”.

El video de @heidydiazsosa ha generado cientos de comentarios y abrió un intenso debate. Algunos usuarios mostraron solidaridad y compartieron experiencias similares: “Así me pasó a mí y vivo en España, fui de Cuba a Miami y me retuvieron, me revisaron el teléfono de cabo a rabo y cinco años de castigo sin entrar a EE.UU.”. Otros compararon lo vivido con prácticas de la isla: “El cuartico es como el DTI en Cuba, sales traumatizado”.

Otro grupo de comentarios insistió en que la residencia CU6 equivale a refugio político y que, por tanto, regresar a Cuba contradice esa condición. “La residencia CU6 es para asilados, es lo mismo que si hubieras aplicado para asilo”, escribió un internauta. “La Ley de Ajuste Cubano es política, cuando van a entender eso”, señaló otro.

También aparecieron voces que cuestionaron el procedimiento: “Eso es ilegal, ellos no pueden hacer eso, puedes buscar asesoría de un abogado de inmigración”, aconsejó una usuaria, mientras varios recomendaron: “Busca un abogado”.

La discusión también incluyó a quienes restaron importancia a lo sucedido, calificándolo como una advertencia sin consecuencias mayores: “Aquí no quitan una residencia por ir a Cuba y más si eres CU6, te metieron miedo, eso siempre ha existido”. Y, en contraste, algunos defendieron la postura de los oficiales: “El que vino por frontera tiene que afrontar esta situación”, “No vayas a Cuba, punto. Para de apoyar el régimen comunista con tus dólares” o “Bien hecho, al fin se hace justicia”.

La magnitud del debate refleja la polarización de la comunidad cubana en torno a los viajes a la isla tras acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Su testimonio llega en un momento que se ha sabido de advertencias cubanos residentes en EE.UU. que viajan a la isla. La semana pasada se conoció la historia de una pareja de cubanos que fue cuestionada en el Aeropuerto de Miami tras regresar de Cuba, en un episodio que reflejó la vigilancia sobre quienes entraron a Estados Unidos alegando persecución y luego vuelven a su país de origen.

Días después, una abogada de inmigración advirtió que cada salida del país implica que un residente “pida nuevamente admisión” al regresar, lo que abre la puerta a revisiones. Según explicó, existe el riesgo de que los oficiales interpreten fraude si los viajes a la isla son frecuentes, y recomendó cautela a los residentes cubanos.

No es la primera vez que @heidydiazsosa comparte en redes sus vivencias en Estados Unidos. En enero denunció entre lágrimas su despido de un restaurante en Houston; en marzo relató la presión de familiares en Cuba que le exigían dinero pese a sus sacrificios; y en mayo afirmó con orgullo que trabajaba como housekeeping en un hogar de ancianos.

En ocasiones anteriores también contó que, incluso en sus días libres, aprovecha para hacer trabajos de limpieza en casas, reflejando la vida de sacrificio y esfuerzo que enfrentan muchos migrantes cubanos en EE.UU., como expresó en otro de sus testimonios.

