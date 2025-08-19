Prensa oficialista "rescata" el noni mientras escasean medicamentos básicos en Cuba

Vídeos relacionados:
La prensa oficialista volvió a colocar al noni como protagonista de la “salud natural” en Cuba, en un momento en que los hospitales y farmacias carecen de medicamentos básicos para la población.
El Periódico 26 de Las Tunas, órgano provincial del Partido Comunista, dedicó un trabajo periodístico a la fruta conocida como Morinda citrifolia, exaltando sus supuestos beneficios inmunoestimulantes y su uso en patios familiares y huertos urbanos.
En el texto se recuerda cómo en los años noventa el noni llegó a ser considerado una “fruta milagrosa” por sus presuntas propiedades contra la hipertensión, la diabetes, las migrañas y hasta algunos tipos de cáncer en fases tempranas, a partir de investigaciones asiáticas.
Sin embargo, el mismo diario reconoce que el fruto “pasó al olvido”, tras una abrasiva campaña del régimen para su introducción en los hogares, y hoy sobrevive en la memoria popular.
La reaparición del noni en la prensa estatal contrasta con la dura realidad actual: largas colas para conseguir analgésicos, antibióticos o antihipertensivos, con pacientes obligados a recurrir al mercado informal o a depender de envíos desde el exterior.
Más allá de la propaganda, la exaltación del noni funciona como recordatorio de cómo la escasez crónica de medicamentos ha obligado a los cubanos a regresar una y otra vez a remedios naturales como alternativa a un sistema de salud en crisis.
Lo más leído hoy:
Esta “nostalgia” aparece a pocos días de que la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba, también dedicara una “añoranza” a otra de las iniciativas “milagrosas” del régimen: la moringa.
La casa de altos estudios defendió la moringa en sus redes sociales como un alimento superior por la Universidad de Oriente, resaltando sus múltiples propiedades nutricionales, mientras la población padece una de las peores crisis alimentaria de su historia.
La institución comparó sus aportes con alimentos de consumo diario y aseguró que contiene más proteína que el yogur, más calcio que la leche y más hierro que las espinacas, aseveraciones que recuerdan la euforia del dictador Fidel Castro cuando en el pasado hablaba de la maravillosa planta.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Medicamentos y Alimentación en Cuba
¿Por qué se promueve el noni como solución de salud en Cuba?
El noni se promueve como una alternativa natural ante la escasez crónica de medicamentos en Cuba. La prensa oficialista exalta sus supuestos beneficios inmunoestimulantes, a pesar de la falta de pruebas científicas sólidas que respalden su eficacia frente a dolencias graves. Este enfoque refleja el intento del régimen de utilizar la medicina natural como solución a la crisis del sistema de salud.
¿Cuál es el contexto en el que se promueve la moringa en Cuba?
La promoción de la moringa como "súper alimento" se da en un contexto de grave crisis alimentaria en Cuba. La Universidad de Oriente destaca sus propiedades nutricionales como una estrategia del régimen para ofrecer alternativas ante la escasez de alimentos básicos. Sin embargo, esta promoción contrasta con la realidad de la población, que enfrenta dificultades para acceder a productos esenciales.
¿Qué dice la prensa oficialista sobre la escasez de medicamentos en Cuba?
La prensa oficialista promociona la medicina natural y tradicional como solución ante la escasez de medicamentos, destacando jarabes naturales como sustitutos de fármacos industriales. No obstante, esta estrategia es criticada por no abordar las causas estructurales de la crisis, como el colapso del sistema de salud y la falta de medicamentos esenciales en farmacias y hospitales.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha llevado a cortes eléctricos prolongados, afectando actividades cotidianas como cocinar y descansar. La población recurre a métodos obsoletos como la cocina a leña. Esta situación refleja el deterioro de los servicios básicos y la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno, que se enfoca en romanticizar la precariedad en lugar de abordar los problemas de fondo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.