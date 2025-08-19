Prensa oficialista "rescata" el noni mientras escasean medicamentos básicos en Cuba

Vídeos relacionados:

La prensa oficialista volvió a colocar al noni como protagonista de la “salud natural” en Cuba, en un momento en que los hospitales y farmacias carecen de medicamentos básicos para la población.

El Periódico 26 de Las Tunas, órgano provincial del Partido Comunista, dedicó un trabajo periodístico a la fruta conocida como Morinda citrifolia, exaltando sus supuestos beneficios inmunoestimulantes y su uso en patios familiares y huertos urbanos.

En el texto se recuerda cómo en los años noventa el noni llegó a ser considerado una “fruta milagrosa” por sus presuntas propiedades contra la hipertensión, la diabetes, las migrañas y hasta algunos tipos de cáncer en fases tempranas, a partir de investigaciones asiáticas.

Sin embargo, el mismo diario reconoce que el fruto “pasó al olvido”, tras una abrasiva campaña del régimen para su introducción en los hogares, y hoy sobrevive en la memoria popular.

La reaparición del noni en la prensa estatal contrasta con la dura realidad actual: largas colas para conseguir analgésicos, antibióticos o antihipertensivos, con pacientes obligados a recurrir al mercado informal o a depender de envíos desde el exterior.

Más allá de la propaganda, la exaltación del noni funciona como recordatorio de cómo la escasez crónica de medicamentos ha obligado a los cubanos a regresar una y otra vez a remedios naturales como alternativa a un sistema de salud en crisis.

Esta “nostalgia” aparece a pocos días de que la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba, también dedicara una “añoranza” a otra de las iniciativas “milagrosas” del régimen: la moringa.

La casa de altos estudios defendió la moringa en sus redes sociales como un alimento superior por la Universidad de Oriente, resaltando sus múltiples propiedades nutricionales, mientras la población padece una de las peores crisis alimentaria de su historia.

La institución comparó sus aportes con alimentos de consumo diario y aseguró que contiene más proteína que el yogur, más calcio que la leche y más hierro que las espinacas, aseveraciones que recuerdan la euforia del dictador Fidel Castro cuando en el pasado hablaba de la maravillosa planta.

