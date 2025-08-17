Alarma en Matanzas: Denuncian que el 70% de un poblado está enfermo y sin acceso a análisis médicos

Vídeos relacionados:

Residentes del poblado Máximo Gómez, en el municipio Perico, provincia de Matanzas, denunciaron que más del 70% de la población presenta fiebre, vómitos y una fuerte debilidad, sin acceso a medicamentos ni atención médica.

Una denuncia hecha por la activista Yamilka Lafita (conocida en redes sociales como Lara Crofs) expone que en los últimos tres días los vecinos del territorio apenas han contado con una hora de electricidad, lo que agrava las condiciones sanitarias y de vida en la comunidad.

"Más del 70% de la población está enferma con fiebre, vómitos y debilidad extrema. No hay medicamentos. No se realizan análisis médicos. En tres días solo han tenido una hora de electricidad", dijo Lafita.

Asegura que no se están realizando análisis médicos para determinar la causa de la enfermedad, dejando a cientos de personas sin diagnóstico ni tratamiento.

La denuncia señala que el poblado está “abandonado a su suerte”, mientras las autoridades priorizan recursos en propaganda y proyectos políticos.

La falta de asistencia sanitaria, sumada al deterioro de los servicios básicos, mantiene a la población en un estado de alarma e incertidumbre.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades de salud cubanas y a la comunidad internacional para que se envíe ayuda humanitaria que permita enfrentar la crisis. “La salud y la vida de los cubanos no pueden seguir siendo ignoradas”, concluye la denuncia.

A finales de julio, autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas confirmaron un brote de chikungunya en el Consejo Popular España Republicana, ubicado en el municipio de Perico, tras un aumento sostenido de pacientes con fiebre inespecífica desde inicios de julio.

Los casos detectados presentaban fiebre alta de inicio agudo, dolor articular severo e inflamación, síntomas característicos de esta enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Ante la confirmación del brote, las autoridades locales activaron de inmediato un plan de contingencia para frenar la propagación.

Entre las medidas anunciadas estuvieron el refuerzo de la fumigación y control vectorial, aplicación de larvicidas (abate) en depósitos de agua, acciones intensivas de saneamiento ambiental, búsqueda activa casa por casa de casos febriles y evaluación médica domiciliaria y hospitalaria según el riesgo clínico.

