Alarma en Matanzas: Denuncian que el 70% de un poblado está enfermo y sin acceso a análisis médicos

Residentes del poblado Máximo Gómez, en el municipio Perico, provincia de Matanzas, denunciaron que más del 70% de la población presenta fiebre, vómitos y una fuerte debilidad, sin acceso a medicamentos ni atención médica.
Una denuncia hecha por la activista Yamilka Lafita (conocida en redes sociales como Lara Crofs) expone que en los últimos tres días los vecinos del territorio apenas han contado con una hora de electricidad, lo que agrava las condiciones sanitarias y de vida en la comunidad.
"Más del 70% de la población está enferma con fiebre, vómitos y debilidad extrema. No hay medicamentos. No se realizan análisis médicos. En tres días solo han tenido una hora de electricidad", dijo Lafita.
Asegura que no se están realizando análisis médicos para determinar la causa de la enfermedad, dejando a cientos de personas sin diagnóstico ni tratamiento.
La denuncia señala que el poblado está “abandonado a su suerte”, mientras las autoridades priorizan recursos en propaganda y proyectos políticos.
La falta de asistencia sanitaria, sumada al deterioro de los servicios básicos, mantiene a la población en un estado de alarma e incertidumbre.
Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades de salud cubanas y a la comunidad internacional para que se envíe ayuda humanitaria que permita enfrentar la crisis. “La salud y la vida de los cubanos no pueden seguir siendo ignoradas”, concluye la denuncia.
A finales de julio, autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas confirmaron un brote de chikungunya en el Consejo Popular España Republicana, ubicado en el municipio de Perico, tras un aumento sostenido de pacientes con fiebre inespecífica desde inicios de julio.
Los casos detectados presentaban fiebre alta de inicio agudo, dolor articular severo e inflamación, síntomas característicos de esta enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Ante la confirmación del brote, las autoridades locales activaron de inmediato un plan de contingencia para frenar la propagación.
Entre las medidas anunciadas estuvieron el refuerzo de la fumigación y control vectorial, aplicación de larvicidas (abate) en depósitos de agua, acciones intensivas de saneamiento ambiental, búsqueda activa casa por casa de casos febriles y evaluación médica domiciliaria y hospitalaria según el riesgo clínico.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas y el brote de chikungunya
¿Qué está sucediendo en el poblado Máximo Gómez, en Matanzas?
En el poblado Máximo Gómez, más del 70% de la población está enferma con fiebre, vómitos y debilidad extrema, sin acceso a medicamentos ni atención médica adecuada. La falta de electricidad y recursos agrava la situación, dejando a los residentes en estado de alarma e incertidumbre.
¿Cuál es la causa de las enfermedades en el municipio de Perico?
Las autoridades sanitarias de Matanzas han confirmado un brote de chikungunya en el municipio de Perico. El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que causa fiebre alta, dolor articular severo e inflamación. Las medidas de control incluyen fumigación y control vectorial intensivo.
¿Qué acciones están tomando las autoridades para combatir el brote de chikungunya?
Las autoridades han implementado un plan de contingencia que incluye fumigación intensiva, control y eliminación de criaderos de mosquitos, así como búsqueda activa de casos febriles. Además, se realizan evaluaciones médicas domiciliarias y hospitalarias para controlar la propagación del virus.
¿Qué impacto tienen los apagones en la salud pública de Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba son una amenaza significativa para la salud pública. La falta de electricidad contribuye a la proliferación de mosquitos y deteriora las condiciones sanitarias, lo que facilita brotes de enfermedades como el dengue y chikungunya. Además, afecta la salud mental y física de la población al impedir el uso de ventiladores y refrigeración adecuada.
