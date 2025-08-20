Vietnam recauda más de 13 millones de dólares en campaña de apoyo a Cuba

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba dio a conocer este martes que la Cruz Roja de Vietnam recaudó más de 13 millones de dólares para apoyar a la isla, una cifra cinco veces superior a la meta inicial, fijada en 65 mil millones de dongs (unos 2,5 millones de USD).

En nota informativa publicada en su página web, el organismo del régimen expuso que en total, se han recibido más de 1,7 millones de aportes de ciudadanos e instituciones vietnamitas.

Entre las contribuciones recientes destaca la del Hospital de Amistad Vietnam-Cuba, inaugurado en 1981 en Quang Binh como parte de las obras donadas por Fidel Castro tras su visita de 1973.

Como parte de la campaña, también la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) exhortó a su personal a sumarse a la iniciativa “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, en el marco del aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del llamado Año de la Amistad.

Solidaridad histórica y propaganda política

Las autoridades vietnamitas recordaron la famosa frase del fallecido dictador Fidel Castro: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”, como símbolo de la lealtad bilateral.

Sin embargo, mientras en Hanoi y otras ciudades se promueven actos de hermandad, en Cuba persiste una crisis sanitaria, económica y social que el régimen intenta maquillar con gestos de apoyo internacional.

La campaña, que se extenderá hasta el 16 de octubre, refleja la fortaleza de los lazos diplomáticos entre ambos países, pero también evidencia cómo el régimen cubano se aferra a la narrativa de la solidaridad internacional, pese a que dentro de la isla millones de personas enfrentan pobreza extrema, hospitales colapsados y una calidad de vida en deterioro constante.

El pasado 15 de agosto, se conoció que ciudadanos, empresas e instituciones públicas de Vietnam ya habían donado más de 4,8 millones de dólares en apenas 48 horas, en el arranque de la campaña oficial para apoyar al régimen cubano, según informó el diario estatal Vietnam News.

