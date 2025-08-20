Vietnam recauda más de 13 millones de dólares en campaña de apoyo a Cuba

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba dio a conocer este martes que la Cruz Roja de Vietnam recaudó más de 13 millones de dólares para apoyar a la isla, una cifra cinco veces superior a la meta inicial, fijada en 65 mil millones de dongs (unos 2,5 millones de USD).
En nota informativa publicada en su página web, el organismo del régimen expuso que en total, se han recibido más de 1,7 millones de aportes de ciudadanos e instituciones vietnamitas.
Entre las contribuciones recientes destaca la del Hospital de Amistad Vietnam-Cuba, inaugurado en 1981 en Quang Binh como parte de las obras donadas por Fidel Castro tras su visita de 1973.
Como parte de la campaña, también la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) exhortó a su personal a sumarse a la iniciativa “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, en el marco del aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del llamado Año de la Amistad.
Solidaridad histórica y propaganda política
Las autoridades vietnamitas recordaron la famosa frase del fallecido dictador Fidel Castro: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”, como símbolo de la lealtad bilateral.
Sin embargo, mientras en Hanoi y otras ciudades se promueven actos de hermandad, en Cuba persiste una crisis sanitaria, económica y social que el régimen intenta maquillar con gestos de apoyo internacional.
Lo más leído hoy:
La campaña, que se extenderá hasta el 16 de octubre, refleja la fortaleza de los lazos diplomáticos entre ambos países, pero también evidencia cómo el régimen cubano se aferra a la narrativa de la solidaridad internacional, pese a que dentro de la isla millones de personas enfrentan pobreza extrema, hospitales colapsados y una calidad de vida en deterioro constante.
El pasado 15 de agosto, se conoció que ciudadanos, empresas e instituciones públicas de Vietnam ya habían donado más de 4,8 millones de dólares en apenas 48 horas, en el arranque de la campaña oficial para apoyar al régimen cubano, según informó el diario estatal Vietnam News.
Preguntas frecuentes sobre la campaña de apoyo de Vietnam a Cuba
¿Cuánto dinero ha recaudado Vietnam para apoyar a Cuba?
Vietnam ha recaudado más de 13 millones de dólares para apoyar a Cuba, una cifra que supera ampliamente la meta inicial de 65 mil millones de dongs, equivalentes a unos 2,5 millones de dólares estadounidenses.
¿Cuál es el propósito de la campaña "65 años de solidaridad Vietnam-Cuba"?
La campaña "65 años de solidaridad Vietnam-Cuba" tiene como objetivo recaudar fondos para enviar suministros médicos y bienes esenciales a Cuba, en el marco del aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, busca fomentar el espíritu de amistad y solidaridad entre las dos naciones.
¿Cómo se refleja la situación actual de Cuba en su sistema de salud?
Cuba enfrenta una grave crisis en su sistema de salud, caracterizada por la escasez de insumos médicos, falta de medicamentos y deterioro de infraestructuras hospitalarias. A pesar de que el régimen promociona el país como una "potencia médica", la realidad muestra hospitales colapsados y un sistema sanitario en decadencia.
¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana actual?
GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, actúa como un Estado dentro del Estado en Cuba, controlando más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos. Esto refleja una acumulación de recursos que podría aliviar la crisis económica, pero que no se destina a resolver los problemas estructurales que enfrenta la población.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.