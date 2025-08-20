Alertan por peligro de derrumbe en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara

Vídeos relacionados:

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) emitió este martes una alerta por el peligro de derrumbe en la casa-galería del artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara, ubicada en la calle Damas 955, en el barrio de San Isidro, municipio Habana Vieja.

La organización precisó en Facebook que el inmueble —también sede del Movimiento San Isidro (MSI)— sufrió un colapso parcial en su planta superior, lo que compromete la estructura de la vivienda.

La edificación, construida en las primeras décadas del siglo XX con un estilo ecléctico modesto, característico de los barrios obreros de la época, albergó en noviembre de 2020 a los manifestantes en la huelga de San Isidro, un hito político y cultural en Cuba porque puso en primer plano la lucha de artistas, intelectuales y activistas contra la censura y la represión del Estado.

“El desamparo en que sobrevive el fondo habitacional en todo el país golpea ahora a un inmueble que ha adquirido una fuerte carga simbólica en la lucha por los derechos culturales y humanos en Cuba”, señaló el ODC en un comunicado difundido en redes sociales.

En ausencia de su propietario, en prisión desde el 11 de julio de 2021, el observatorio denunció que el espacio enfrenta un “abandono deliberado” pese a su relevancia como punto de resistencia cultural.

“Este incidente puede acabar con el único bien material que ha quedado a quien apostó todo por la libertad propia y la de los demás”, advirtió.

La organización también contrastó la situación de la vivienda de Otero Alcántara con la de los “espacios de artistas oficiales” cercanos, respaldados por instituciones estatales y organismos internacionales como la Unión Europea y la UNESCO, lo que calificó de “blanqueo cultural”.

El ODC hizo un llamado a las instituciones y organismos internacionales radicados en Cuba, incluidos la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, para que se pronuncien y actúen ante el riesgo que enfrenta la vivienda-galería del artista.

